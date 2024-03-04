Как в лучшей по надоям в Алтайском крае агрофирме повышают эффективность производства

По итогам минувшего 2023 года агрофирма «Урожай» заняла первое место в Алтайском крае по надоям. Мы побывали на ее животноводческом комплексе в селе Новая Чемровка Зонального района, чтобы выяснить все секреты такой продуктивности.

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Причин роста высокой эффективности производства несколько. Начнем с условий содержания и доения.

– На старте своей деятельности в 2002 году надои в агрофирме не превышали 4 тыс. литров, – вспоминает ее нынешний директор Пётр Глумов.

В хозяйстве долгое время использовали систему привязного содержания и линейные доильные установки. Но со временем многое изменилось. На молочном комплексе были реконструированы все дворы. Каждый рассчитан на 400 голов, коровы разделены на секции и по стадиям лактации. В январе 2020 года был запущен в строй доильный зал, а коровы с тех пор свободно гуляют в загоне или лежат на мягких резиновых ковриках французского производства. И хотя дойное стадо не увеличилось, но заметно выросла его продуктивность. Если в 2019 году средний надой за 12 месяцев составлял 9178 кг, то по итогам прошлого года – 11 676 кг на каждую из 1100 голов.

В хозяйстве все направлено на то, чтобы механизировать процессы и использовать меньше людей. Например, чистка навоза и подметание бетонных полов трижды в день проводится с помощью телескопического погрузчика марки JCB. На лежаках меняют опилки.

На дойку коровы ходят трижды в день по теплому переходу. Пока одни заходят в стойла и сами разворачиваются задом к центральному проходу, где их вымя попадает в руки трех проворных операторов машинного доения, другие стоят в накопителе в ожидании своей очереди.

Оператор машинного доения Оксана Кулакова считает свою работу легкой и понятной:

– Обработал соски, сдоил, протер, подцепил аппарат, он сам когда надо отсоединился.

Правда, женщина не говорит, что провести такие манипуляции за смену надо несколько сот раз.

В Зональном районе конкуренция за рабочую силу в сельском хозяйстве очень большая, поэтому руководство старается максимально механизировать процессы. Например, раньше в агрофирме «Урожай» трудилось больше 30 доярок. Благодаря доильному залу их число снизилось втрое. Но за свой труд женщины получают 50–65 тыс. рублей.

Генетика

Не менее важен и генетический потенциал животного. В некоторых хозяйствах чтобы обновить стадо и добиться высоких удоев, регулярно закупают нетелей. Но в агрофирме «Урожай» отказались от такого способа как экономически невыгодного, сделав ставку на собственное поголовье голштинской породы. В хозяйстве проводят искусственное осеменение, используя биоматериал в основном иностранных быков, матери которых дают по 13–16 тонн молока.

Поддержание здоровья

Только от здоровой коровы можно получить много хорошего молока.

– У нас нет проблем с медикаментами и инструментами, – говорит главный ветврач Алексей Борисов. – Все, что нужно для профилактики и лечения животных, приобретается.

Помимо обычных процедур, вакцинации, работы по предотвращению мастита, появился такой инструмент, как программа по учету стада. В ней в электронном виде ведется история жизни каждой коровы, ее ежедневная продуктивность. И не надо листать бумажные журналы, которые периодически теряются, в эту базу невозможно внести выгодные для специалиста правки. Если надои у коровы уменьшаются, ветврачи понимают, что животное не в порядке, и начинают обследование.

Они ежемесячно проводят диспансеризацию всего стада, следят, чтобы скот не хромал. Для этого три раза в год проводят стрижку, а также профилактику копыт. За десять дней бригада обрабатывает всех коров, выявляя проблемных, которых потом не спеша лечит ветврач-ортопед.

У каждой коровы есть электронная метка для идентификации, также основная информация дублируется на ухе, чтобы специалист сразу понимал, с кем имеет дело. Кроме того, на большинстве есть ошейники с датчиками, которые отслеживают двигательную активность животного и, тем самым, определяют лучшее время для случки.

А после отела коровы должны быстро восстановиться и выйти на пик лактации. Для повышения аппетита животное получает по 30 литров энергетического напитка и набор лечебных или профилактических процедур: каждую неделю у буренок меряют температуру, делают УЗИ половых органов.

Еще пять лет назад большая часть стада была лейкозная. А последние два года в хозяйстве нет ни одной головы, пораженной этим вирусом. Без наложения карантина была проведена большая работа. Часть поголовья пришлось забить, а с другой проводили мероприятия, соблюдая меры борьбы с этим заболеванием.

Известно, что от зараженных коров рождаются здоровые телята, и если их выпоить молозивом также от здорового животного в чистом месте, то можно исключить повторное заражение. Для этого пришлось создать банк молозива, поделить на две части родильное отделение.

Благодаря помощи ученых Сибирской академии наук удалось внедрить более чувствительный метод анализа вируса лейкоза ИФА, чем традиционно используемая реакция иммунодиффузии.

Теперь у каждого теленка ежеквартально исследуется кровь в пятимесячном возрасте, что позволяет на ранних стадиях выявить риск заражения и изолировать животное.

– Очень тяжело нам далось решение не осеменять лейкозных коров, – вспоминает главный зоотехник Светлана Полуэктова. – Ведь они зачастую давали молока больше, чем здоровые. Мы боялись потерять продуктивность стада, но пошли на ликвидацию больных животных. Потом Пётр Александрович нас убедил, что нужно крыть животных только сексированным семенем. С одной стороны это снижает процент стельных коров, с другой – резко повышает долю телочек. В агрофирме она приближается к 80%. Это значит, что можно быстрее ремонтировать стадо за счет собственного приплода.

В последнее время даже появились излишки телочек, которые можно продавать в другие хозяйства.

Кормление

Ветврачи и зоотехники в агрофирме конкурируют между собой за животных. Если одним нужно время на оздоровительные манипуляции, то другие хотят, чтобы корова не стояла зафиксированной в хедлоке, а ела или лежала на мягком коврике, накапливая молоко. Поэтому приходится искать компромисс.

Если пять лет назад каждой корове отпускали 44–46 кг корма, то сегодня – по 56–57 кг. При этом состав его не изменился.

– Мы как давали кукурузный силос, пасту, корнаж, сенаж из многолетних бобовых трав, так и даем, – говорит Светлана Полуэктова. – Другое дело, что закладка кормов увеличилась, культура этого процесса изменилась.

Коровы получают таблетированный комплекс минералов для профилактики случаев послеродового пареза у новотельных коров.

Постоянно отслеживается состав корма. Если раньше в хозяйстве использовали обычный прицепной КИС-8, в котором непонятно было, сколько чего, то последнее время применяют импортные самоходные кормораздатчики, в которых есть весовое и ситовое оборудование, позволяющее приготовить рацион необходимого качества и структуры.

– Если будет что-то не так, то корова начнет сепарировать корм, то есть выбирать самую вкусную часть, оставляя клетчатку. От этого у нее могут быть проблемы с пищеварением, она потеряет молоко, – объясняет главный зоотехник.

Но само по себе импортное оборудование еще не гарантирует отличный результат. Если идет дождь, то надо делать поправку на влажность корма. Или пришел к зоотехнику директор и сказал, что жмых сильно подорожал, надо найти ему замену.

– Нет какой-то особой плюшки, которую мы даем корове, – считает Пётр Глумов. – Это ежедневная работа с кормами, поддержание технологии и дисциплины на производстве, грамотные действия ветеринарной службы.

Продуктивность стада в хозяйстве постоянно растет, и уже не хватает емкостей для хранения молока. Поэтому директор распорядился установить новую на 60 тонн.

– Почему мы должны останавливаться в своем развитии, если получается, – задает риторический вопрос Пётр Глумов. – В России есть хозяйства, которые надаивают в среднем по 15 тыс. кг на голову, так что нам есть куда расти.

ШУМИЛОВ Евгений Еще читают

Взято отсюда.

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