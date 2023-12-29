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Как в новогодние каникулы будут работать больницы и поликлиники в Барнауле

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Большая часть медицинских заведений продолжит работу в прежнем режиме

Как в новогодние каникулы будут работать больницы и поликлиники в Барнауле

На время новогодних каникул в Барнауле изменится режим работы поликлиник и поликлинических отделений. Стационары, травмпункты, скорая помощь, роддома продолжат работать по обычному графику. Рассказываем, в какие праздничные дни можно попасть на прием.

В пресс-службе городской администрации сообщили, что бригады неотложной медицинской помощи будут выезжать на дом и работать в фильтр-боксах 30 декабря — 2 января, 4 января, 6–7 января с 8 до 15 часов, 3, 5 и 8 января — с 8 до 18 часов.

Участковые педиатры, терапевты и узкие специалисты будут вести прием пациентов 3, 5, 8 января с 8 до 18 часов. В эти же дни можно пройти лабораторные обследования, пациентов готовы принять в перевязочных и процедурных кабинетах.

Выдача льготных лекарств продолжится в прежнем режиме.

График работы почты и МФЦ в новогодние праздники ранее публиковал NGS22.RU.

Взято Источник
29.12.2023

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