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Как в России в 2024 году ужесточат правила проведения экзаменов на права?

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В скором времени в силу вступит обновленный регламент сдачи экзамена на право управления транспортным средством

Как в России в 2024 году ужесточат правила проведения экзаменов на права?

Фото: unsplash.com

Получить водительское удостоверение в России в скором времени станет гораздо сложнее. Дело в том, что с 1 апреля 2024 года в силу вступят новые правила правила проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и их серьезно ужесточили, пишет РИА Новости. Сделали краткую выжимку с грядущими корректировками. Давайте разбираться, насколько все страшно и есть ли смысл срочно бежать в автошколу, чтобы сдать на права по старинке.

Согласно документу:

  • сумму штрафных баллов, при которых экзамен на водительские права будет провален, увеличат с пяти до семи;
  • если человек был лишен прав за “пьяную” езду, действует административный запрет на вождение за “пьяную” езду, до истечения срока наказания его не допустят до экзамена на права в других водительских категориях;
  • если срок действия паспорта или медсправки истечет в процессе сдачи, экзамен перенесут пока до момента предъявления действующих;
  • военнообязанных граждан, не явившиеся в военкомат по повестке, не допустят до сдачи экзаменов и не выдадут водительское удостоверение.

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