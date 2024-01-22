Как в сегодняшних реалиях продвигаться на рынке c минимальными вложениями

В Бийске пройдет мастер-класс для предпринимателей
В условиях современной экономической ситуации для предпринимателей сферы социального бизнеса существует эффективный способ продвижения на рынке – это малобюджетный маркетинг. Интересно?
Тогда ждем Вас 1 февраля в Бийске и 6 февраля в Барнауле на мастер-классе «Малобюджетный маркетинг для социального бизнеса в сегодняшних реалиях».
Мероприятие предназначено для субъектов малого и среднего предпринимательства, реализующих проекты в области социального предпринимательства, в том числе признанными социальными предприятиями, а также для субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, заинтересованных в начале осуществления деятельности в области социального предпринимательства.
Мастер-класс реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированного Президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным.Фото: Мой Бизнес
Основные вопросы:
- Продвижение в социальных сетях без больших денег – миф или реальность?
- Кросс-маркетинг как форма бесплатного продвижения – как это работает?
- Event-маркетинг – дорого ли это на самом деле и как его использовать как продвижение личного бренда?
- Личный бренд – проработаем мифы и поймём систему построения.
- Пиар – есть ли дешёвые или бесплатные источники рекламы?
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Спикер:
Анна Немчинова, бизнес-консультант, бизнес-тренер, бизнес-психолог, автор книг и онлайн-курсов
Место проведения:
г. Бийск, ул. М. Кутузова, 9
Дата и время проведения:
1 февраля 2024 года с 10:00 до 17:30 час.
Место проведения:
г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19.
Дата и время проведения:
6 февраля 2024 года с 10:00 до 17:30 час.
Для участия в мастер-классе необходимо:
- Подать заявку по форме ниже.
- Авторизовать ИП/ООО на цифровой платформе https://мсп.рф/. Для регистрации на платформе необходимо, чтобы организация была привязана к личному аккаунту руководителя на госуслугах. Для авторизации ООО на платформе Вам понадобится электронная подпись, ИП – без электронной подписи.
Количество мест ограничено!
Участие в мероприятии бесплатное!
Дополнительная информация по телефону: 8-800-222-83-22 (доб. 207).
Форма заявки
здесь
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