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Как в сегодняшних реалиях продвигаться на рынке c минимальными вложениями

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Как в сегодняшних реалиях продвигаться на рынке c минимальными вложениями

В Бийске пройдет мастер-класс для предпринимателей

В условиях современной экономической ситуации для предпринимателей сферы социального бизнеса существует эффективный способ продвижения на рынке – это малобюджетный маркетинг. Интересно?

Тогда ждем Вас 1 февраля в Бийске и 6 февраля в Барнауле на мастер-классе «Малобюджетный маркетинг для социального бизнеса в сегодняшних реалиях».

Мероприятие предназначено для субъектов малого и среднего предпринимательства, реализующих проекты в области социального предпринимательства, в том числе признанными социальными предприятиями, а также для субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, заинтересованных в начале осуществления деятельности в области социального предпринимательства. 

Мастер-класс реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированного Президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным.

Фото: Мой Бизнес

Основные вопросы:

  • Продвижение в социальных сетях без больших денег – миф или реальность?
  • Кросс-маркетинг как форма бесплатного продвижения – как это работает?
  • Event-маркетинг – дорого ли это на самом деле и как его использовать как продвижение личного бренда?
  • Личный бренд – проработаем мифы и поймём систему построения.
  • Пиар – есть ли дешёвые или бесплатные источники рекламы?
  •  

Спикер:

Анна Немчинова, бизнес-консультант, бизнес-тренер, бизнес-психолог, автор книг и онлайн-курсов

Место проведения: 

г. Бийск, ул. М. Кутузова, 9

Дата и время проведения: 

1 февраля 2024 года с 10:00 до 17:30 час.

Место проведения: 

г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19.

Дата и время проведения: 

6 февраля 2024 года с 10:00 до 17:30 час.

Для участия в мастер-классе необходимо:

  • Подать заявку по форме ниже.
  • Авторизовать ИП/ООО на цифровой платформе https://мсп.рф/. Для регистрации на платформе необходимо, чтобы организация была привязана к личному аккаунту руководителя на госуслугах. Для авторизации ООО на платформе Вам понадобится электронная подпись, ИП – без электронной подписи.

Количество мест ограничено!

Участие в мероприятии бесплатное!

Дополнительная информация по телефону: 8-800-222-83-22 (доб. 207).

Форма заявки

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