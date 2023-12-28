Дискотека. Музыка. Танцы. Фото: ru.freepik.com

После выхода сериала хит “Ласкового мая” “Седая ночь” поймал очередную волну популярности, завирусившись среди молодого поколения

Поклонники сериала “Слово пацана. Кровь на асфальте” массово повторяют сцену на дискотеке, где герои танцуют в кругу под песню “Седая ночь”.

Так, люди записывают видео, повторяя движения персонажей сериала, и выкладывают ролики в Сеть. Видео активно вирусятся в соцсетях, набирая кучу просмотров и последователей.

“Так и танцевали, каждая компания организовывала свой круг, в центре круга стояли личные вещи танцующих. Были времена”, – комментируют подписчики.

Ранее фигурист Роман Костомаров исполнил танец из сериала “Слово пацана” вместе со своей женой. Спортсмен уже неоднократно демонстрировал, как ему удалось научиться управляться с протезами.

Взято отсюда