Как в Заринском районе проходила акция «Внедорожный Дед Мороз»

Вот уже второй год подряд к маленьким жителям Заринского района на зимних каникулах приезжает с подарками Дед Мороз. Такая детская радость стала возможной благодаря акции «Внедорожный Дед Мороз», организованной участниками барнаульского клуба «Алтай Off Road».

Январские бураны к Рождеству замели дороги Заринского района. Утюжит их снегоуборочная техника, да разве успеешь везде и сразу, если район – один из протяженных в крае? Но праздник не ждет, и верят дети в то, что непременно есть Дед Мороз и Снегурочка, что даже по сугробам они заглянут на огонек и сделают подарок. И не так важно, какой, важно верить в зимнюю сказку! Вот и мчат сразу четыре экипажа по разным направлениям района, чтобы послушать детские стихи, увидеть улыбки на лицах детей, чтобы вручить подарки.

Идея этой благотворительной акции возникла еще в 2013 году у Михаила Гришина и Александра Чернюка. Первым был просто поздравительный выезд и кульки со сладостями. Но со временем к акции были привлечены спонсоры, которые, как «тайные Санты», вносили свой вклад для закупки подарков, которые можно не только съесть. Да сам новогодний вояж стал настоящим театрализованным представлением.

Заринский район барнаульцами был выбран не случайно: Михаил Гришин сам родом отсюда, поэтому и маленькие земляки ближе к сердцу. Но в этом году ребята-автолюбители, которые нашли поддержку среди единомышленников, географию акции расширили: взяли еще и Первомайский район.

Утром 6 января в городе коксохимиков экипажи встречала глава Заринского района Светлана Полякова. Были не только слова благодарности за волшебную миссию, но и путевые листы (адреса и имена ребят, которые проживают в мало­обеспеченных семьях, детей-инвалидов, мальчишек и девчонок, которые достигли успехов в общественной жизни и учебе, детей участников СВО). К слову, каждый внедорожник сопровождала еще одна машина, чтобы никакая поломка не остановила едущих к детям новогодних героев).

И вот уже внедорожных гостей встречают главы сельсоветов, которые показывают нужные дома.

– Невозможно передать эмоции мальчишек и девчонок, которые встречали нас, – рассказывает заринчанка Алена Хрусталёва, она же Снегурочка, которая в будние дни работает в редакции районной газеты. – Столько изумления, обожания и веры, что трудно сказать, для кого этот повод стал более значимым. Нам с Дедом Морозом, барнаульцем Андреем Гулько, рассказывали стихи и пели песни. Хотели усадить за стол и даже оставить у себя на ночь. Очень трудно было сдерживать слезы при виде этих счастливых детских лиц.

На другом маршруте трудились супруги Налимовы из Барнаула, Михаил Малаш, заринчане Екатерина Тернова и Евгений Краснов. Для Ирины и Артема Налимовых, которые выполняли роль Деда Мороза и Снегурочки, это был первый подобный опыт. Ирина рассказывает:

– Мы – многодетная семья, у нас трое ребятишек, поэтому знаем, как порой тяжело таким семьям. Об этой благотворительной акции слышали еще года с 2018-го, но лично принять участие не получалось, хотя и очень хотелось. В нынешнем году все обстоятельства сложились так, что у нас с мужем появилась такая возможность. К тому же привлекли к участию нескольких родственников – Галину и Алексея Кулясовых, они работали в роли Деда Мороза и Снегурочки 6 января в Первомайском районе, и нашего кума, который проживает в Стародраченино, Михаила Малаша. Признаться честно – до сих пор мурашки… Запомнилась одна девочка из Гоношихи. Увидев нас в окно, она выбежала из дома навстречу со словами: «Я знала, я всегда в вас верила!» Эмоции – через край. Какие стихи ребятишки читали Дедушке Морозу! Я очень счастлива и рада, что смогла стать частью такого большого дела. Мы с супругом всеми силами будем стараться, чтобы эта традиция стала для нашей семьи ежегодной.

Александр Чернюк в прошлом году уже поздравлял детей из самых отдаленных сел Заринского района. Пробираться сотни метров через сугробы, чтобы на несколько минут стать для кого-то тем самым волшебником, для Александра уже дело привычное. А в некоторых домах его уже узнают. «Если второй год Дед Мороз приходит ко мне один и тот же, значит он точно настоящий!» – радостно встречал автогонщика тягунский мальчишка.

Для каждого ребенка организаторы акции приготовили сюрпризы. Все они были закуплены согласно возрасту поздравляемых детей. Все красиво упакованы. И все 259 подарков, а именно столько детей в этом году поздравили в Заринском районе внедорожные волшебники, были розданы.

– Для чего мы это делаем? А чтобы продлить веру в то, что чудо возможно, – объяснил организатор акции Александр Чернюк.

ЛИТВИНОВА Ксения Еще читают

Взято отсюда.

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