реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Ведущая праздников в Горняке

Как в зоне СВО встречают посылки с Алтая, собранные женскими руками

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Как в зоне СВО встречают посылки с Алтая, собранные женскими руками

Многодетная мама, общественница, депутат, лицо женского движения «Единой России», руководитель краевого Комитета семей воинов Отечества встретит этот праздник за тысячи километров от Барнаула. Там, где люди давно уже привыкли к «прилетам». Где хирурги фронтовых госпиталей сутками оперируют. Где любой ребенок объяснит вам, что такое ЛБС – линия боевого соприкосновения. Кристину Юстус там давно знают и всегда ждут.

Кристину ждут

Накануне, в лютый мороз, большой командой загрузили и отправили в зону СВО очередную партию гуманитарки, а сама она отправилась следом самолетом, чтобы успеть встретить на месте фуру с Алтая. Мы встретились с ней за день перед отлетом.

– Кристина, Комитет семей воинов Отечества вы возглавили недавно. Это новая для вас стезя?

– Речь не идет о смене проектов, как подумали многие, это их совмещение. Суть моей работы не изменилась, разве что побольше ее стало. Как и прежде, остаюсь и в женском движении, помогаю женам, мамам и бабушкам участников СВО, когда им требуются бесплатные юридические консультации или помощь в оформлении положенных выплат. Работа с семьями, с обращениями граждан для меня обычна, привычна. И на Донбасс езжу, как и раньше. Опыт депутата, координатора женского движения очень кстати пришелся, с ним я быстро вникла в суть того, чего не знала раньше.

– Чему научили вас поездки в новые регионы России? Чья душа, женская или мужская, с меньшими для себя потерями переживает гибель детей, вид разрушенных городов? Мне почему-то кажется, женщины сильнее…

– Выезжая на линию боевого соприкосновения, работая в составе эвакуационных групп, каждый должен понимать, как действовать в той или иной ситуации, иметь ясность в голове, понимать, где ты находишься и зачем, а порой и быть хладнокровным. Но женщина в любых обстоятельствах проявляет свое материнское начало. Там парни, мужчины моего возраста и старше. А я их называю «дети мои». Жалею моих дорогих «птенчиков», стараюсь обнять каждого, согреть душой, ее на всех хватит. В Славяносербске, например, мы давно уже своими стали. Однажды, когда мы там разгружались, подошел парень, спросил: «Вы Кристи Юла?» – «Да», – отвечаю. – «Я вас только в Telegram видел, а вот сейчас – вживую. Можно обнять вас?». Это правда, когда приезжаю, у нас начинаются обнимашки. Ну по-другому не получается просто, когда ты привозишь им за четыре тысячи километров подарки, письма, от которых домом пахнет. Только вслушайтесь в название акции нашего женского движения – «Тепло из дома». Девочки, девушки, женщины, бабушки с любовью собирают свои посылочки и своим родным, и их сослуживцам. Чтобы те знали: в родной Сибири их ждут, любят, верят в них. В эту отправку к 23 февраля у нас одних только именных получателей около 110 человек набирается. Когда я вручаю воинам коробочки, подписанные незнакомым почерком, «от бабы Вали – 76, с любовью», много повидавшие боевые офицеры отходят в сторону, отворачиваются от камеры, чтобы не заметила чего лишнего. Ведь мужчины, как известно, не плачут.

– Есть такой феномен. Женщина, пережив горе потери мужа, сына, брата, поднимается сама и других поднимает. Как говорят психологи, «становится ресурсной». Такой, что от нее и другие заряжаются. Вас это не удивляет?

– Уже нет. Лично с такими знакома. Одна из них – Инесса Зацепина из Заринска. Ее муж погиб спустя три дня после нашего знакомства. Конечно, ей было очень тяжело, мы созванивались вечерами и ночами. Однажды я ей сказала: «Понимаю, тебе трудно, но надо жить дальше, у тебя дети, ты нужна им. Давай-ка к нам». Теперь она активистка женского движения, мы бываем друг у друга в гостях, проводим совместные мероприятия. И знаете, человек настолько погрузился в работу, в заботы о других, что гонять в голове мысли о своей утрате ей просто некогда.

С позывным «Юла»

– Вам доводилось работать в составе эвакогрупп. У вас есть необходимая подготовка?

– Я окончила курсы сестринского дела и тактический медицины; такая подготовка просто необходима тем, кто выезжает на Донбасс. Эти навыки помогают работать на «точках», спасать раненых, понимать специфику работы медсанбатов и госпиталей, знать, в каких медикаментах они нуждаются. Как жизнь показала, опасность там подстерегает всюду; и когда твоя эвакогруппа на машине уходит от погони дрона-камикадзе, даже в «зеленой зоне», неважно, в детском саду или на рынке. Враг не скупится на «подарки», целенаправленно бьет по мирному населению.

– «Точки» меняются?

– Я бы сказала добавляются. Мы не оставляем тех, кому традиционно помогаем – алтайским полкам 1441, 1442, бойцам Алейской мотострелковой бригады, медротам; но по мере продвижения поступают и новые запросы от ребят, из района Авдеевки, например.

– Как появился этот позывной – «Юла»?

– В прошлом году в канун Дня Победы мы в Ростове передавали по линии Народного фронта автомобили для СВО. Хлопот было много с оформлением документов, комплектованием аптечек. Я весь день крутилась, но все успела. Подходили люди знакомиться, я представлялась – Кристина Юстус. И один из воинов, Роман, сказал тогда: «Не надо всем знать твою фамилию, мало ли. Давай ты будешь Кристи Юла». Так оно и приклеилось.

– Заявки, в основном, общественные и волонтерские организации края отрабатывают однотипные, от «мавиков» и колес до медицины. Было ли что-то необычное, о чем вас просили воины?

– Есть такие истории. Соскучившись по бане, ребята попросили привезти веники. Наши алтайские, березовые. Очень нравится им домашнее варенье, и в очередную отправку мы снова его нафасовали. Ценятся любые вкусняшки, сделанные на Алтае. Вот сейчас в Мироновский госпиталь везу живое растительное масло, а осенью даже картошку нашу в мешках туда отправляли.

– Знаю, что вы сейчас едете на Авдеевское направление. Если у гражданских такая эйфория по поводу взятия Авдеевки, представляю, как радуются воины – участники штурма.

– Кроме радости они еще и огромную усталость чувствуют. Мы на следующий день как раз с ребятами созванивались, уточняли перед погрузкой, какие позиции по медицине нужны. Они рассказали, что вышли из зоны боевых действий на небольшой отдых. А дальше снова работа 24/7 до полной победы. Наша признательность и благодарность – это то немногое, что мы можем для них сделать.

>

ПОПОВА Тамара Еще читают

Взято отсюда.

новости горного алтая и республики алтай , новости горного алтая сегодня свежие ,

горняк22 телеграм
Решаются даже пенсионеры! Какие татуировки делают пары

Решаются даже пенсионеры! Какие татуировки делают пары

Истории супругов, которые набили одинаковые рисунки во имя любви 25…

Узнать больше
«Мальчик, водочки нам принеси». А вы сможете пройти сложный тест по цитатам из «Брата» и «Брата-2»?

«Мальчик, водочки нам принеси». А вы сможете пройти сложный тест по цитатам из «Брата» и «Брата-2»?

Публикуем его в день рождения режиссера Алексея Балабанова 25 февраля…

Узнать больше
Дефицит железа может привести к выпадению волос, заявила врач

Дефицит железа может привести к выпадению волос, заявила врач

Трихолог Жовтан: дефицит железа и проблемы с гормонами приводят к облысению К…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp