Проблемы с трудовой мотивацией после новогодних праздников испытывают многие люди

Для большинства возвращение к работе после долгих и праздничных январских выходных становится настоящей проблемой. Начиная с того, что человеку очень трудно банально вовремя встать по будильнику, заканчивая апатией, снижением эффективности и провалами в решении рабочих задач. В итоге — желание уволиться и тяжелая эмоциональная травма. По просьбе наших коллег из NGS42.RU специалисты ведущих компаний по работе с персоналом поделились ценными советами, как не попасть в подобную ситуацию.

Массовые проблемы с мотивацией у работников после новогодних праздников — реальность, подтвержденная фактами, рассказала NGS42.RU PR-менеджер федерального сервиса по поиску работы и персонала Зарплаты.ру Ксения Николаева. В январе 2023 года компания проводила опрос на эту тему, и оказалось, что 37% респондентов испытывают дискомфорт (вплоть до депрессии) при мыслях о возвращении к труду после январских выходных, а 14% и вовсе признались, что мучаются от сильного нежелания возобновлять работу.

— Главная причина, по которой так тяжело прийти в себя после долгого отдыха, кроется в физическом состоянии, на которое влияют переедание, гиподинамия и нарушение режима сна: 66% опрошенных сбивают режим сна более чем на два часа, а 21% — более чем на четыре. Абсолютное большинство — 85% — за праздники нарушают режим питания и проводят эти дни лежа на диване. Гуляют и занимаются спортом немногие: 14% и 7% соответственно, — рассказала Николаева.

По словам эксперта, чтобы не ухудшить состояние организма, в течение праздников необходимо прежде всего не нарушать привычный режим сна и бодрствования. Если это все-таки случилось в первые несколько дней, во второй половине долгих выходных нужно постараться вернуться к традиционному ритму.

Другой эксперт, руководитель пресс-службы сибирского отделения платформы онлайн-рекрутинга hh.ru Лилия Эсауленко, в беседе с корреспондентом NGS42.RU отметила, что выход на работу после праздников нередко осложняют «хвосты», которые сотрудник не закрыл раньше. Поэтому в конце декабря важно успеть завершить основные дела и не переносить их груз на январь.

— Многие компании в конце года подводят итоги работы отделов и сотрудников и на основании результатов начисляют квартальные или годовые премии. Чтобы получить выплаты вовремя и не подвести коллег, нужно успеть закрыть ключевые проекты и подготовить необходимые отчеты. Кроме того, стоит позаботиться о партнерах, клиентах и подрядчиках, заранее запросить, что им необходимо — информация, документы, данные о задолженностях, расчеты и предложения по сотрудничеству в следующем году. Обычно конец года — очень горячая пора у всех, времени мало, а задач много. Имеет смысл планировать работу как можно раньше, договариваться о точном времени встреч, переговоров, предоставлении информации и соблюдать эти сроки, — пояснила специалист.

По словам Эсауленко, для решения незакрытых в декабре служебных задач сотрудники организаций нередко выходят на работу в праздничные январские дни. Эксперт отмечает, что это не самый удачный сценарий, поскольку, во-первых, люди не могут полноценно отдохнуть, что важно для их состояния в дальнейшем, а во-вторых, такой труд зачастую не оформляется компаниями официально и, соответственно, не оплачивается. Окончательное решение, стоит ли заниматься рабочими делами на праздниках, человек должен принять сам, исходя из важности и срочности заданий, самочувствия и других факторов.

Лилия Эсауленко добавила, что одним из инструментов, который помогает втянуться в работу после долгого перерыва, является планирование. Расписывать дела в ежедневнике, блокноте или онлайн-календаре можно как на ближайшее время, например, первый день после праздников, так и на более долгий срок — одна-две недели. Это поможет распределить цели по приоритету и ничего не забыть.

— Небольшие задачи после праздников даются легче, чем глобальные планы. В первые дни можно разобраться с накопившимися в конце года рутинными делами. Проверить, не остались ли незамеченными в предпраздничной суете важные письма в почте, навести порядок в органайзере, вспомнить, какие первоочередные дела все-таки перешли с прошлого года, закрыть устаревшие задачи, разобрать копилку идей и обсудить планы с коллегами. Не требуйте от себя слишком многого в первые дни. После праздников сложно втянуться всем: ваши коллеги, клиенты и даже руководитель тоже по-своему адаптируются к работе после долгого перерыва. Рабочее настроение вернется, рано или поздно все процессы восстановятся, — уверяет Эсауленко.

Наша собеседница добавила, что полноценное возвращение в привычный рабочий ритм у сотрудников занимает разное время. Кому-то оно вообще не нужно, либо требуется буквально один день, другие могут вновь привыкать к насыщенным будням неделю или даже больше.

По мнению специалиста, успешная адаптация коллектива после праздников в немалой степени зависит от руководителей. Им, с одной стороны, нужно будет настраивать подчиненных на достижение необходимых результатов, с другой — не переусердствовать в этом, осознавая, что часть сотрудников вливается в рабочий процесс постепенно и может быть не готова сразу стремиться к рекордным показателям.

— Руководитель может собрать команду на неформальную постновогоднюю планерку, чтобы все рассказали, как провели праздники, показали фотографии. Такая встреча даст выход эмоциям и послужит хорошим стартом для работы. Можно устроить мозговой штурм и собрать все идеи, которые предложат сотрудники — от абсурдных до самых фантастических вариантов. Творческий потенциал команды может хорошо раскрыться именно после праздников, когда мозг еще не загружен рутиной. Общий сбор с обсуждением идей хорошо взбодрит сотрудников, а еще командные встречи помогают сбросить лишнее напряжение, — отметила Эсауленко.

Специалист также указала, что в первые дни после выхода на работу человек может сосредоточиться на делах, которые даются ему легче всего (там, где это позволяет производственный процесс). Успешное выполнение даже несложных задач поможет набраться уверенности и быстрее перейти к выполнению других поручений.

Взято Источник

08.01.2024