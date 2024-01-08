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Как вернуться к работе после новогодних выходных: несложная инструкция

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Как вернуться к работе после новогодних выходных: несложная инструкция

Стресс. Депрессия. Фото: unsplash.com

После длинных новогодних выходных многим людям страшно даже подумать о возвращении на работу. Но есть способы настроиться на трудовые будни и не впасть в уныние

Новый год и Рождество позади, а значит, совсем скоро нужно будет возвращаться к рабочим будням. Собрали несколько советов, как максимально обезболить выход из праздничной комы.

  • Вход в работу лучше всего сделать плавным. Не стоит с ходу вцепляться в новые проекты и задачи. На повестке дня в первый день должны быть несложные задачи, которые помогут неспешно втянуться в рабочий процесс.
  • Перед погружением в работу желательно осмыслить систему приоритетов. Какие задания срочные? Что можно отложить до лета? От каких дел можно избавиться совсем?
  • Не стоит забивать расписание под завязку. Оставьте “окна” на непредвиденные обстоятельства и форс-мажоры.
  • В течение дня делайте перерывы.
  • Заранее найдите мотивацию. Помните, как здорово было первого сентября идти в школу с новым рюкзаком? Можно воспользоваться этой схемой и во взрослом возрасте. Например, нарядиться, взять новый ежедневник, или, может быть, воспользоваться новыми духами.
  • Постарайтесь выспаться перед первым рабочим днем и оставьте время на утренний завтрак.

Взято отсюда

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