Как воскресная школа Покровского собора готовилась и встречает Рождество Христово

Однажды накануне рождественских праздников.

В преддверии праздника Рождества Христова, воспитанники воскресной школы и родители помогали украшать храм елками. Наши маленькие воспитанники помогали отпиливать лапы ёлок, носили в общую кучу, где постарше дети, родители и прихожане собирали лапы в гирлянду для украшения аналоя, подсвечников.

Дети и родители радуются, их сердца замирают, словно прикасаются к чуду. Да, именно к Чуду, ведь в данной ситуации они, именно они делают красоту в храме для Христа и людей, которые придут на молитву.

На ночной рождественской литургии

Все красиво в храме. Сочельник. Дети с нетерпением ждут праздничной литургии. Ребята первые помощники в алтаре, а девочки под руководством регента хора Вероникой Архиреевой исполняли Единородный сыне В. Мамчур, Аллилуарий, Просительная Ектения после Херувимской песни, Ектения оглашенных и верных, 33 псалом, Тело Христово и Тропарь Рождества И. Валяев.

Домашний рождественский концерт. Одна радость на всех

Есть у воскресной школы добрая традиция — после праздничной службы, когда каждое сердце соприкоснулось с чудом рождения Христа Спасителя, собираться на рождественский домашний концерт, чтобы вместе прославить рождённого Христа и разделить друг с другом переполняющую радость.

Как трепетны детские голоса самых маленьких наших христославов, как прекрасны до слез выступления старших. В исполнении хора девочек прозвучали: Тропарь Рождества И. Валяев и Рождественская песня из мюзикла Времена года С. Халаимов, регент Вероника Архиреева. Малыши под руководством Марии Кирилловой исполнили произведение «Радость в небесах» О. Боковой.

Жемчужина концерта – рождественский спектакль в исполнении семинаристов, воспитанников воскресной школы и девочек регентской школы. Режиссёрами были Вероника и Симеон Рыжовы.

В этот раз пред нами предстали современные герои – отец, рассказывающий сыну библейскую историю о помазании юного Давида на царство, о глубокой вере Давида в Бога и уповании на Него.

Серьезная тема, но сколько было в спектакле юмора и даже «спецэффектов»- игры света и тени, что спектакль пролетел незаметно и даже малыши в зале увлеченно смотрели происходящее на сцене.

По традиции владыка Сергий всем детям раздал сладкие подарки.

Архиерейская ёлка

Хор нашей воскресной школы, под управлением регента Архиреевой Вероники, торжественно и благозвучно исполнил Тропарь Рождества И. Валяева и «Рождественскую песню» из мюзикла «Времена года» С.Халаимова (концертмейстер Анна Лозина).

В этом году в мероприятии участвовали и наши юные христославы: хор младшей и средней группы. Тепло и приветливо встречали зрители немного робевших перед полным залом ребят. Под руководством преподавателя Марии Кирилловой они подарили зрителям песню «Радость в небесах» О. Боковой.

В заключении, большим, дружным и сводным хором всех коллективов, прозвучала колядка «Эта ночь святая».

Митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий, по окончании поздравил гостей и участников концерта со светлым праздником и конечно вручил детям сладкие подарки.

Еще целая неделя Святых дней, дети воскресной школы продолжают праздновать Рождество Христово, ждите новостей.

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Взято отсюда.

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