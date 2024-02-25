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Как возить детей в такси безопасно? Все правила в одной картинке

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Узнали у известного агрегатора, как сделать поездку комфортной для всех

25 февраля 2024, 08:0035Написать комментарий

Как возить детей в такси безопасно? Все правила в одной картинке

С появлением мобильных приложений агрегаторов такси добраться из одной точки города в другую стало совсем легко. Но что делать, если с тобой ребенок? О пяти правилах перевозки детей в такси NGS22.RU рассказали сотрудники такси «Максим». Сохраняйте себе материал, чтобы не потерять важные советы.

Как возить детей в такси безопасно? Все правила в одной картинке

При заказе такси уточняйте, что в машине поедет ребенок

Это необходимо, чтобы на заказ приехал автомобиль с детским креслом. Если в такси нет такого кресла, водитель откажется выполнять заказ, иначе он нарушит ПДД.

Заказывайте такси для ребенка заранее

Детские кресла есть не в каждом автомобиле. Такси — это универсальная услуга, которой пользуются в основном взрослые пассажиры. Если в каждой машине будут детские кресла для любого возраста, не останется места для пассажиров и багажа. Если сделать предварительный заказ, нужный автомобиль приедет быстрее.

Берите свое автокресло

Родители, которые часто ездят с ребенком или воспитывают нескольких детей, самостоятельно приобретают детское кресло. Это удобно для быстрых поездок: можно уехать на любом такси.

Заранее придумайте, чем занять ребенка в пути

Многие дети не любят ездить в машине. Кого-то укачивает и тошнит, кому-то просто скучно. Чтобы в поездке не произошло неприятных ситуаций, лучше заранее приготовить пакет, подумать, чем можно занять ребенка. Если он испортит салон такси, будет мешать управлять автомобилем, водитель имеет право отказать в услуге.

Не забывайте о правилах перевозки детей

Малышей до 7 лет запрещено перевозить без специальных удерживающих устройств. Нужно использовать автокресло, которое соответствует весу и росту ребенка. Детей от 7 до 11 лет при росте выше полутора метров разрешается перевозить без детского автокресла на заднем сиденье машины с использованием штатного ремня безопасности. На переднем сиденье до 12 лет ребенок обязательно должен размещаться в спецустройстве. С 12 лет детское кресло ребенку не требуется.

Недавно в Барнауле таксист отказался везти пассажиров с детьми. Всё из-за того, что в машине не было специального кресла: несостоявшиеся клиенты заказали авто по стандартному тарифу. Разговор записал видеорегистратор в такси. Послушав недолгий спор, мы решили узнать, кто в такой ситуации прав, а кто виноват. Читайте мнение юристов, агрегаторов и сотрудников ГИБДД в материале NGS22.RU.

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Если вы стали очевидцем происшествия, сообщите нам по телефону +7 (912) 222–00–14.

Взято Источник
25.02.2024

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