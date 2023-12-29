Дракон Фото: unsplash.com

По восточной традиции новый лунный цикл, а соответственно, и новый год Дракона, начнется только 10 февраля 2024 года, однако в России смену покровителя года принято отмечать уже 31 декабря

В китайской культуре принято каждый Новый год встречать в соответствии с характером покровителя, чтобы завоевать его расположение и защиту, сообщает РИА Новости.

Символ 2024 года – Дракон – считается символом мудрости и высшей власти. Астролог Карагай посоветовал отмечать праздник в большой компании, стараясь создать атмосферу волшебства.

При этом, по его словам, перед тем как отправиться в гости или позвать близких к себе, стоит провести ритуал расхламления, чтобы встретить Новый год без всего лишнего, пишет “МК”.

Дракон жаждет амбиций, перемен и новых впечатлений, поэтому, чтобы угодить его вкусу, женщинам стоит наряжаться в яркие цвета и красивые ткани. Дополнить образ можно интересными украшениями, например из нефрита.

Мужчинам для новогоднего застолья следует выбрать классический костюм или простое сочетание брюк и рубашки в бордовом или темно-зеленых оттенках.

“Не стоит тратить целое состояние на новогодний костюм, будьте благоразумны, можно обойтись красивой маской или галстуком с изображением дракона”, – отметил специалист по звездам.

Конкретных блюд, которые не стоит ставить на новогодний стол, нет. Дракону важно лишь разнообразие и изобилие, поэтому можно выбрать самое любимое. Символ года также не имеет ничего против алкоголя, особенно если это глинтвейн.

При этом на горячее нужно обязательно подать мясо, а гарниром можно сделать свежие и приготовленные овощи. А вот от полуфабрикатов в праздничную ночь лучше отказаться.

В качестве украшения новогоднего стола можно поставить вазу с мандаринами и апельсинами, которые считаются символами удачи.

Красный – это один из любимых цветов Дракона, поэтому скатерть можно выбрать именно такого оттенка. Добавить к нему можно зеленый и золотой. Для декора эксперты советуют также купить деревянную посуду, статуэтки или елочные игрушки.

Сервируя праздничный стол, следует положить на каждый его угол денежную купюру. Кроме того, стоит зажечь на столе одну или несколько свечей.

Ранее “Толк” писал о том, как Барнаул украсили новогодней иллюминацией. По традиции разные новогодние фигуры появились не только в снежных городках, но и на городских улицах.

Взято отсюда