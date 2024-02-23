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Как выглядели бы бийские парки, переулки и мосты, будь они мужчинами

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Как выглядели бы бийские парки, переулки и мосты, будь они мужчинами

Нейросеть изобразила элементы уличной системы Бийска

23 февраля – главный мужской праздник для россиян. 

К этому дню “БР” решил узнать, как выглядели бы элементы улично-дорожной сети Бийска, если бы они были людьми. Такие изображения создала нейросеть Kandinsky. 

Для формирования образов мы взяли элементы, которые имеют названия в мужском роде, – переулки, проспекты, скверы, бульвары и даже мост. 

1 из 11 Переулок Коммунарский Фото: нейросеть Kandinsky Проспект Кирова Фото: нейросеть Kandinsky Петровский бульвар Фото: нейросеть Kandinsky Сквер Нагорный Фото: нейросеть Kandinsky Переулок Мичуринский Фото: нейросеть Kandinsky Переулок Муромцевский Фото: нейросеть Kandinsky Переулок Шубенский Фото: нейросеть Kandinsky Переезд на Трофимова Фото: нейросеть Kandinsky Понтонный мост Фото: нейросеть Kandinsky Парк Строителей Фото: Нейросеть Kandinsky Сквер Ленинградский Фото: Нейросеть Kandinsky

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Взято отсюда

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