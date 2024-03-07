Девушка в пальто Фото: pexels.com

В студенческом конкурсе красоты принимают участие 13 девушек. Они творческие личности, которые не сидят без дела и находят новые возможности для своей реализации

Ежегодно Алтайский институт культуры проводит конкурс красоты среди своих студентов. Финал “Мисс и мистер АГИК” состоится уже 11 марта в 16.00 в концертном зале учебного заведения. Редакция “Толка” запускает онлайн-голосование за приз зрительских симпатий “Мисс АГИК онлайн”. Победительница получит возможность принять участие в интервью на сайте “Толк”.

Предлагаем познакомиться со всеми участницами конкурса и сделать свой выбор в специальной форме для голосования. Имена расположены в алфавитном порядке.

Бучинская Арина – №7

Бучинская Арина Фото: Предоставлено организаторами конкурса

“Меня зовут Арина, мне 19 лет, я – студентка кафедры социально-культурной деятельности. Родилась в Алтайском крае, селе Калманка. За свои 19 лет я успела многое – ходила в театральную студию, занималась народными танцами, играла на фортепьяно, даже пела в русском народном хоре. Год назад поступила в АГИК, была командиром сразу двух отрядов, в одном из которых даже нашла свою любовь. И сейчас я смело могу сказать, что красота для меня – это любовь, во всех ее проявлениях”.

Зыкова Виолетта – №10

Зыкова Виолетта Фото: Предоставлено организаторами конкурса

“Меня зовут Виолетта, мне 19 лет. Я – студентка кафедры режиссуры театрализованных представлений и праздников. 14 лет посвятила танцевальному коллективу “Фантазия” по классу “народная хореография”, была волонтером. Сейчас являюсь руководителем волонтерской организации “Лига добра”, а также педагогом актерского мастерства. Красота для меня – это люди, которые меня окружают”.

Иванова Анна – №1

Иванова Анна Фото: Предоставлено организаторами конкурса

“Меня зовут Аня, но многие знают меня как Ануш. Я из Братска, это рядом с Иркутском. За свои 19 лет я, конечно, не заработала миллион, но тоже немало сделала. Окончила музыкальную школу по классу фортепьяно с красным дипломом, летала в Австрию, два года занималась в театральной студии, пишу песни и стихи. Красота для меня – это когда в сердцах других что-то екает”.

Краснослабодцева Виктория – №13

Краснослободцева Виктория Фото: Предоставлено организаторами конкурса

“Меня зовут Виктория, я – студентка 4-го курса кафедры режиссуры театрализованных представлений и праздников. С 14 лет мечтала создавать события, которые будут наполнены особенной атмосферой и помогут вспомнить что-то, что было давно, получить новые эмоции и создать новые. И сейчас я с уверенностью могу сказать, что для меня красота – это душа человека. Душа, которая наполнена эмоциями и буквально светится через глаза каждого”.

Кулешова Полина – №6

Кулешова Полина Фото: Предоставлено организаторами конкурса

“Меня зовут Полина, мне 19 лет, я из Волчихи. Обучаюсь на кафедре социально-культурной деятельности. За свою жизнь успела попробовать многое – семь лет училась танцевать, три года училась играть на фортепьяно, рисовать, петь, ходить в театральную студию и многое другое. Красота для меня – это чувства, их разноцветная палитра от любви до ненависти, чувствующий человек прекрасен”.

Куц Снежана – №5

Куц Снежана Фото: Предоставлено организаторами конкурса

“Меня зовут Снежана, мне 19 лет. Учусь я на втором курсе библиотечно-информационной деятельности. С самого детства начала искать свое предназначение, и родители меня в этом активно поддерживали. В три года записалась в танцевальную студию, а потом и в музыкальную школу. По сей день продолжаю искать себя. Красота для меня – это возможность получать удовольствие от жизни, занимаясь любимым делом, и наслаждаться каждым моментом”.

Малышева Алиса – №14

Малышева Алиса Фото: Предоставлено организаторами конкурса

“Меня зовут Алиса, мне 23 года. Начала заниматься танцами, едва научившись ходить. Затем решила учить этому других людей, поэтому и поступила на факультет педагогики бального танца. Танец для меня это нечто большее, чем просто связка движений. Это то, чем я дышу. С его помощью я могу общаться с миром, он помогает мне справляться с трудностями. Истинная красота – это не то, что мы видим, это то, с чем резонирует наша душа. Красота – это миг, вспышка, оставляющая за собой приятный согревающий шлейф”.

Русских Алина – №11

Русских Алина Фото: Предоставлено организаторами конкурса

“Меня зовут Алина, мне 18 лет, я – студентка первого курса факультета хореографии. Большую часть своей жизни посвятила танцам, почти 12 лет занималась в образцовом коллективе театра-студии современного танца “Юла”. После поступила в институт и начала преподавать современную хореографию. За этот период посетила большое количество городов, участвовала во многих всероссийских конкурсах и фестивалях, где занимала вместе с коллективом почетные места. Также побывала на различных мастер-классах, где развивала свои способности. Этим занимаюсь и по сей день. Красота для меня – это умение показать себя через танец, найти в нем необычные формы и быть умным танцором”.

Сафронова Алёна – №2

Сафронова Алёна Фото: Предоставлено организаторами конкурса

“Меня зовут Алена, мне 19 лет, и я учусь на кафедре социально-культурной деятельности. Родилась и выросла в Республике Алтай, селе Майма. С четырех лет начала заниматься хореографией, пробовала себя в разных стилях, но душой прикипела к народным танцам. Играю на гитаре, училась в музыкальной школе по классу фортепьяно и параллельно занималась в кружке рукоделия. Люблю творчество и пробовать себя в разных видах искусства. Для меня красота – это моя малая Родина, Горный Алтай”.

Сибгатуллина Алёна – №12

Сибгатуллина Алёна Фото: Предоставлено организаторами конкурса

“Меня зовут Алена, я – студентка второго курса АГИК хореографического факультета. Занималась много лет танцами, потом в театре пластики и моды, за последнее время получила много наград за научную деятельность. Красота для меня – это то, на что я смотрю с любовью, мир, люди, животные, красота внутри, в глазах смотрящего”.

Смирнова Мария – №4

Смирнова Мария Фото: Предоставлено организаторами конкурса

“Меня зовут Маша, мне 20 лет. Я – студентка второго курса направления режиссура и педагогика любительского театра, также получаю дополнительное образование – актриса драматического театра. В детстве меня тянуло не только к творчеству, но и к спорту. Занималась каратэ, волейболом, смешанными единоборствами, имею первый взрослый разряд по гребле на байдарках. Красота для меня – это сама жизнь со всеми взлетами и падениями, и люди, которые меня окружают, их внутренний мир”.

Фесан Анастасия – №3

Фесан Анастасия Фото: Предоставлено организаторами конкурса

“Мне 19 лет, я – студентка кафедры режиссуры театрализованных представлений и праздников. Стараюсь вести активный образ жизни, исследовать этот мир и всегда открыта всему новому. Красота для меня – сама жизнь, я прихожу в восторг от архитектуры, моды, кинематографа, музыки, разных мест, историй людей. В свою жизнь стараюсь пускать все самое прекрасное, меня по-прежнему восхищает все вокруг”.

Филатова Полина – №9

Филатова Полина Фото: Предоставлено организаторами конкурса

“Меня зовут Полина, и мне 20 лет. Родилась в Барнауле, являюсь студенткой АГИК кафедры хореографии. За свою жизнь я успела поучаствовать в спектаклях профессионального хореографического ансамбля. Получила много наград. Сейчас я танцую в ансамбле “Сибирь”. Красота для меня – это доброта, искренность, любовь, честность и ответственное отношение к своему делу”.

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Взято отсюда