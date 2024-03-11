К 24 годам Пышкова уже стала волонтером, получила научные степени и овладела четырьмя языками. В конкурсе девушка обошла 114 других участниц

24-летняя студентка из Чехии Кристина Пышкова стала новой “Мисс мира”. В 2022 году красавица получила титул “Мисс Чехия”, сообщает РБК.

“Я невероятно счастлива. Мне очень хотелось поехать на “Мисс мира”, потому что я думаю, что конкурс подходит мне больше всего. Поэтому я чувствую себя счастливой”, – сказала модель.

Пышкова родилась в чешском городе Тршинце, сейчас она живет в Праге и учится в Карловом университете в австрийском Инсбруке. Девушка получает образование в области права и делового администрирования. Также модель занимается волонтерством и владеет четырьмя языками.

Конкурс “Мисс мира” состоялся в индийском Мумбаи. Он был перенесен с декабря 2023 года, поэтому Пышкова получила титул за прошлый год.

* Фото: instagram.com, социальная сеть Instagram запрещена в РФ; она принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.

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