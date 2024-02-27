Как выглядит одна из старейших школ Барнаула перед капитальным ремонтом. Фоторепортаж

В Барнауле готовятся к капитальному ремонту 106-летнего корпуса средней школы №13. Как сейчас выглядит здание и его исторический предшественник, смотрите в нашем фоторепортаже

Одна из самых старых школ Барнаула готовится к большому ремонту. Она ведет свою историю с конца XIX века. Ее основали по инициативе барнаульского просветителя Василия Штильке и благодаря стараниям Общества попечения о начальном образовании. В 1896-м для школы построили деревянное здание, которое до сих пор стоит на улице Анатолия, 241. Позже здание признали аварийным, а саму школу перенесли в двухэтажкку “помоложе”. В этом году ее 106-летний корпус планируют капитально отремонтировать. Какие работы проведут, куда отправят детей и что за коробку построили на территории здания, где школа располагалась ранее, читайте в материале “Толка”.

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Первоначальная стоимость капитального ремонта архитектурного “долгожителя” составляет 27,6 млн рублей . Аукцион на поиск подрядчика стартовал на прошлой неделе. Он опубликован на сайте ЕИС “Закупки”. Сейчас идет сбор заявок от претендентов. Пока на торги заявился только один участник.

Напомним, здание школы состоит из двух корпусов: первого, который был построен в 1918 году, и более поздней пристройки, возведенной в 1956-м. И если второй блок находится в удовлетворительном состоянии и уже был обновлен, то 106-летняя часть здания давно требует ремонта. По оценке специалистов, в 2023 году она уже была ограниченно работоспособной.

Визуальный и инструментальный осмотр объекта площадью 328,6 кв. метров показал, что в стенах есть нитевидные трещины, ниши, борозды. Деревянные перекрытия и лестничные марши пострадали от влаги и начали подгнивать, окна, как и коммуникации, требуют замены. Весь перечень больших и маленьких разрушений приводится в акте дефектов (прикреплен к аукционной документации).

Здание школы №13 на улице Анатолия, 193 Фото: Виталий Барабаш

Детальное изучение здания провели еще в прошлом году, когда власти Барнаула заявили о намерении откапиталить старый корпус, чтобы там могли полноценно учиться дети. Они, к слову, не хотят отсюда “съезжать”. Об этом еще весной 2023-го рассказала председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич.

“Мы общались с родителями, и они очень хотят, чтобы эту школу спасли. <…> Конечно же, дети привыкли здесь учиться, им здесь нравится, они не хотят переходить в какую-то другую школу”, – сообщила она “Вестям” .

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Результаты экспертизы впоследствии легли в основу проектно-сметной документации. Тендер на разработку выиграла компания из Курска – “ЭКОТЭР” . Цена контракта составила более 1 млн рублей.

Для устранения дефектов в первом корпусе школы №13 запроектировали масштабные строительные работы. Объект, которому уже более 100 лет, ждет ремонт потрескавшихся стен, частичная замена перекрытий, замена коммуникаций, оконных и дверных проемов и многое другое. Интерьеры тоже обновят. Согласно условиям контракта работы должны стартовать сразу после его подписания. Однако, чтобы не прерывать учебный процесс, капитальный ремонт, вероятно, начнется вместе с четвертой четвертью. Так что дети проведут ее уже в других школах.

Так, ученики младших классов продолжат обучаться в школе №54, куда их временно перераспределили в связи с началом подготовительных работ в первом корпусе. А старшеклассники на период капитального ремонта переедут в школу №1. График сохранят. Чтобы детям было удобно добираться от родной школы до временного места обучения, их будут возить на автобусах.

Погрузка школьников в автобус у здания школы №13 Фото: Виталий Барабаш

И если начальная школа уже привыкла, то ученикам с 5-го по 11-й класс еще предстоит подстроиться к временным нововведениям. Чтобы не нарушать учебный процесс, перемены начнутся сразу после каникул. Так что всю четвертую четверть они будут учиться в первой школе.

Если торги пройдут хорошо, то в самой школе №13 к этому моменту закипят долгожданные строительные работы. 28 февраля завершится сбор заявок от претендентов. Далее комиссия определит победителя. Он-то и займется строительными работами, заказчиком которых выступает руководство учебного заведения.

Что за клуб “поселился” в историческом здании

Школа №13 – преемник одного из старейших образовательных учреждений краевой столицы: Зайчанской школы, имеющей более чем вековую историю. Она обосновалась в собственном здании еще в середине XIX века. Его построили при поддержке властей, горожан и предпринимателей того времени в историческом центре города.

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Сейчас здание на улице Анатолия, 241 – это памятник архитектуры, что не уберегло объект от запустенья. После того как в 2000-х годах отсюда съехала школа №13, оно долго пустовало, а территория зарастала. В доме поселились бомжи, а на участке регулярно видели “закладчиков”. Все изменилось в 2022 году, когда городские власти передали объект в безвозмездное пользование детскому хоккейному клубу “Ледовая дружина”. В нем занимаются дети от 4–6 до 10 лет. В том числе из неблагополучных семей и детских домов.

“Благодаря горадминистрации мы развиваемся уже на новом месте: тренируемся, играем, набираем новых игроков. Словом, выполняем президентский указ – развиваем спорт“, – пояснил руководитель клуба Игорь Макаров.

Заросший участок привели в порядок (ранее здесь образовалась стихийная свалка), благоустроили его, поставили на территории хоккейную коробку и сделали легкий косметический ремонт в помещениях, рассказал собеседник.

Здание Зайчанской школы на улице Анатолия, 241 Фото: Виталий Барабаш

“Ремонт сделали ровно в той мере, какую нам позволили финансы и статус памятника архитектуры. Нам нельзя нарушать архитектурный облик здания. Оборудовали раздевалки, зону для тренировок и небольшой зал для тренировок в межсезонье. Хотелось бы еще поставить на территории тренажеры для ребятишек, но это, наверное, в будущем. Пока справляемся с тем, что уже есть“, – отметил тренер.

А вот ремонт самого здания, точнее его реставрация, пока остается больной темой. Деревянное пристанище любительской хоккейной команды разрушается от времени, но остановить этот процесс спортсмены не могут. Памятник архитектуры требует для этого космических денег.

Не менее остро стоит вопрос с отоплением. Здание по старинке топят печкой, что отнимает силы и время. Вдобавок зола (в этом “помогают” и окрестные частные дома) оседает на снег прилегающей территории и лед хоккейной коробки. Решить проблему может газоснабжение, но это, опять же, очень дорого и пока недостижимо. Без поддержки здесь не обойтись, отмечает тренер маленьких хоккеистов. Несмотря на бытовые сложности, клуб благополучно работает, а начинающие спортсмены завоевывают заслуженные награды.

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Кстати, Зайчанской школы могло и не быть. Она появилась благодаря стараниям русского общественного деятеля и первого барнаульского библиотекаря Василия Штильке. В 1884 году он обратился к Барнаульской городской Думе с пламенной речью о необходимости развивать в городе народное (то есть бесплатное) начальное образование. Более века назад грызть гранит науки могли себе позволить преимущественно обеспеченные горожане. Штильке же боролся за образование более бедных слоев общества.

“Благоденствие общества составляют не роскошные дома, не богатство жителей с их шумной и веселой жизнью, а его благо, сила и спасение состоит в образованных, развитых и направленных к добру гражданах“, – приводит цитату просветителя Алтайохранкультура.

Общество попечения о начальном образовании сначала добилось появления так называемой Нагорной школы, но она не вмещала всех желающих и была недоступна населению более отдаленного района – так называемого Заячьего, или Зайчанского. В качестве временной меры здесь было открыто отделение Нагорной школы, куда приглашали учительницу. В таком режиме филиал проработал два года, отмечается в документах.

Здание Зайчанской школы на улице Анатолия, 241 Фото: Виталий Барабаш

В начале 1896 года началось строительство отдельного здания для Зайчанской школы. Одному из купцов ради нее даже пришлось перенести свой дом в другое место, за что тот истребовал с властей немаленькую по тем временам сумму в 50 рублей. Рельеф участка, изначально выделенного под строительство образовательного учреждения, оказался сложным. Властям было дешевле заплатить купцу, чем выравнивать территорию.

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Несмотря на продолжившееся строительство, школа открылась в том же году. Достраивали ее еще в течение года, когда полным ходом шел учебный процесс.

Любопытно, что для обучающихся создали очень хорошие условия. В их распоряжении была обширная библиотека и наглядные пособия. Для учебного процесса здание оборудовали тремя просторными классными комнатами, рекреационным залом, учительской, гардеробом, кухней, сторожкой.

Неимущих учеников кормили завтраками, снабжали одеждой, учебниками. Они посещали рождественские елки, утренние спектакли и синематограф (кинотеатр того времени). На праздники их угощали чаем, лакомствами, дарили подарки. А перед учебным годом учеников осматривал врач.

После Революции школа работала с перебоями, потом ее и вовсе закрыли. Но затем занятия здесь продолжились. До 2000-х годов в старейшем здании для образовательного учреждения и базировалась школа №13.

В 1989 году деревянного предшественника признали памятником местного значения, а в 2013-м – архитектурным наследием регионального значения. Это ценный для Барнаула пример деревянного зодчества конца XIX века. Здание построено в стиле эклектики с элементами ампира и сдержанным оформлением фасадов. Вдобавок дом является памятником истории, связанным с развитием просвещения в Сибири.

Взято отсюда.

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