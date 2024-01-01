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Как выпроводить засидевшихся в гостях друзей и не испортить с ними отношения?

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Расскажем, что делать, если вечер слишком затянулся, однако гости не спешат расходиться

Как выпроводить засидевшихся в гостях друзей и не испортить с ними отношения?

Фото: unsplash.com

На новогодних праздниках есть традиция звать друзей в гости. Но бывает, что вечеринка затянулась, хозяева устали и пора ложиться спать, а приглашенные даже не думают расходиться. Как выйти из этой ситуации тактично и без конфликтов? Мы предлагаем пять способов, как деликатно выпроводить гостей, чтобы сохранить хорошие отношения.

Способ 1: Спасибо за прекрасный вечер!

Можно с теплой улыбкой сказать, что вечер получился замечательным и вы весело провели время вместе, но вы чувствуете усталость и хотели бы завершить мероприятие. Если друзья даже таких намеков не понимают и продолжают болтать, нужно встать из-за стола и уже не садиться.

Отметьте, что вечер был замечательным и вам приятно, что гости пришли. Предложите помочь им собирать вещи и обговорите, что такие посиделки надо обязательно повторить в ближайшее время.

Способ 2: Спланируйте активности перед завершением

Заранее спланируйте итоговую точку мероприятия, которая будет сигнализировать о завершении вечера. Это может быть, например, разрезание торта или фейерверк. Когда почувствуете, что пора “закругляться”, объявите с радостью и восторгом: “А теперь будем резать торт!” После чаепития предложите гостям попрощаться и поблагодарите их за участие. Если прошло 10 минут, а приглашенные домой так и не засобирались, можно вставить фразу: “Еще 20 минут и расходимся”.

Способ 3: Сразу сделайте акцент, до которого часа будет длиться вечеринка

В самом начале мероприятия, как только соберутся все гости, сообщите, что вечеринка готова с ними общаться и веселиться до определенного времени. Совсем необязательно сообщать, что ты собираешься делать после того, как оно наступит, главное – озвучить, что, например в 00:00, вечеринка окончательно завершится.

Способ 4: Заканчивайте с юмором

Чтобы уменьшить напряжение при завершении вечера, расскажите какую-нибудь веселую историю или анекдот. А потом попросите гостей поделиться своими впечатлениями от вечера. Далее можно снова взять инициативу в руки и произнести слова примерно в таком роде: “Давайте завершим этот удивительный вечер с улыбкой на лице!”

Способ 5: Сказать о завершении вечера напрямую

Один из вариантов закончить затянувшийся вечер – предложить всем прогуляться. Обычно после прогулки на свежем воздухе все благополучно разъезжаются по домам. Если от прогулки все дружно отказались, а гостей все-таки надо выпроводить, попросите помощи у мужа (жены), друга (подруги). Наверняка в компании найдется хотя бы один человек, который не постесняется сказать, что “пора бы и честь знать”, и начнет собираться. А его примеру последуют и другие.

новости горняк

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