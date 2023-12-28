Как выросла скорость электричек в Алтайском крае в 2023 году

На 15 пригородных маршрутах время в пути сократилось на 83 минуты

Электропоезд / Фото: amic.ru

За 2023 год на 15 пригородных поездах Алтайского края время в пути сократилось на 83 минуты. Это произошло благодаря запущенному проекту “Вектор ускорения”, целью которого является повышение скорости пригородных поездов и комфорта для пассажиров, сообщает пресс-служба регионального Минтранса.

Алтайское территориальное управление Западно-Сибирской железной дороги совместно АО “Алтай-Пригород” проводило мероприятие поэтапно. Сначала они ускорили движение поездов ребрихинского направления. Благодаря оптимизации времени поездки и стоянок общее время в пути семи поездов уменьшилось на 46 минут. На алейском направлении изменили время пути еще шести поездов, они теперь едут на 34 минуты меньше.

Электропоезд / Фото: amic.ru

Затем шла работа по ускорению кузбасского и новосибирского направлений. Так, время стыковки для пересадки пассажиров из поезда Барнаул – Артышта-2 в электричку “Кузбасс-пригород” Артышта-2 – Новокузнецк уменьшилось на 15 минут.

Изменился и график движения электричек алейского и ребрихинского направлений. В итоге зимой пригородный поезд маршрута Барнаул – Ребриха стал ходить шесть дней в неделю вместо прежних пяти.

“Для обратной связи в ходе реализации проекта был проведен опрос пассажиров: они положительно отзываются о проделанной работе и предлагают провести ускорение пригородных поездов по другим направлениям”, – отметили в Минтрансе.

В министерстве также сообщили, что в следующем году проект “Вектор ускорения” продолжится. Так, в 2024 году планируется сократить время в пути на два часа 43 минуты.

Напомним, что по итогам 2023 года пассажиропоток на пригородных поездах составил более 7,8 млн человек. Это на 1,2% больше показателя прошлого года.

город Горняк



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