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Как вывести пятна от вина, соуса и шоколада

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Как вывести пятна от вина, соуса и шоколада

После долгого застолья приходится задуматься над тем, как привести скатерть в порядок

Праздничные застолья – это не только приятное времяпрепровождения. Нередко после таких посиделок на скатерти или одежде можно увидеть пятна от продуктов. Вспоминаем, чем можно вывести те, что встречаются чаще всего. 

Убирать пятна от красного вина лучше всего сразу. Достаточно промокнуть его белой тканью (лучше всего для этого использовать микрофибру), затем посыпать место пятна содой, а затем промокнуть чистой салфеткой. 

Если пятно сразу заметить не удалось, то вещь можно нанести раствор из средств для мытья посуды (1 столовая ложка), столового уксуса (1 столовая ложка) и теплой воды (2 стакана). 

Вторые по популярности типы пятен — это пятна от соуса. Избавиться от них поможет раствор жидкого чистящего средства (0,5 столовой ложки), уксуса (1 столовая ложка) и холодной воды (1 литр). Вещь с пятном нужно замочить в этом растворе на 15 минут, после чего постирать в холодной воде.

Третий популярный вид пятен – от растаявшего шоколада. Его тоже можно убрать с помощью средства для мытья посуды, обильно протирая место с пятном тёплой водой. 

Отличным решением для избавления уже засохших пятен станут специальные салфетки от загрязнений. Они предназначены именно для тканей. Купить их можно, например, в отделах с зимней одеждой. Они помогают вывести пятна даже без последующей стирки всей вещи целиком. 

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Взято отсюда

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