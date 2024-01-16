реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Как укусят, обращайтесь: в Бийске стаю собак возвращают на одно и то же место

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Как укусят, обращайтесь: в Бийске стаю собак возвращают на одно и то же место

Местные жители уже десятки раз обращались в соответствующие службы, но результата нет

Проблема с бродячими собаками в городе достигает “точки кипения”: целые стаи, которые пугают взрослых и детей, убирают с места их дислокации лишь на время. А потом, согласно программе “отлов-стерилизация-прививки-возврат”, привозят туда, где животные обитали. Или те возвращаются самостоятельно на место, где привыкли жить и добывать пищу. С положением дел не согласны бийчане, которые устали проходить этот “круговорот собак” раз от разу. В группе ВКонтакте “ЧП Бийск” подписчик пишет: 

– Накипело! Не знаем уже, куда жаловаться: собаки стаями бегают по городу, переулок Кожевенный, детский сад №4, парк Центральный, по пять-семь штук! Администрация, это же ваши собаки, вы за них отвечаете! Звоню уже им десятый раз, говорят, что отлавливают, стерилизуют и обратно на тоже место приводят. Зачем? До каких пор это будет? На детей кидаются, на взрослых тоже, а если они покусают? И не одна, если стая вся накинется, тут уже не отмахнуться!

Пройти мимо хвостатой стаи спокойно не получается почти ни у кого, страхов у людей – все больше. И просьба только одна – больше не возвращать их сюда.

– Может хватит уже их ловить, стерилизовать и туда же привозить? Делайте им свой приют или держите их возле своего здания, – обращаются к администрации. 

Собаки, которые курсируют по указанным улицам почти все крупные, здоровые, “и так просто от них не убежишь” – считают бийчане. Некоторые ратуют за кардинальные решения – усыплять, если не получается полноценно реализовывать схему отлов-возврат. Конечно, остается популярной и точка зрения “виноваты люди” и “не лезьте к собакам”:

– А люди, которые выкидывают собак на улицу, как будто вообще не при чем…

– Вы не лезьте к собакам, они не тронут. Вот все ноют и ноют, то одно не устраивает, то другое. Не устраивает город, езжайте в другой! Некоторые сами лезут ребятишки, иногда со школы идут, провоцируют собак, то палку кинут, то  донимают.

Однако случаи провокаций скорее редки, чаще люди защищаются от собак, а не наоборот. Так, одна бийчанка рассказала, что ей пришлось помогать отгонять стаю собак от мальчика около школы №8. 

– Я сидела в машине, они стояли классом и через забор донимали собак, а когда пошли все по домам, собаки на одного кинулись ребенка, – вспоминает она.

Действительно, собаки уже адаптировались к выживанию в городских условиях, сбиваются в стаи как волки, а это и есть самое страшное, считают бийчане.

– Когда сбиваются в стаю, им не важно, кошка или человек, будут рвать всех подряд! И выход тут один: необходимо ликвидировать данные стаи любым путем, как бы там не бились зоозащитники! Это по их милости ввели эти законы и по их же милости, ежедневно по всей стране происходят ЧП с собаками! Ранее в СССР не было этого беспредела! Было спецавтохозяйство в каждом городе, и оно и занималось отловом собак.

Безответственность людей тоже имеет место: собак выкидывают на улицу, щенков в коробках подсовывают в подъезды в лучшем случае, в худшем – бросают на улице и в мусорные баки. Опыт тех, кто борется против возврата собак на свою территорию в Бийске пока негативный: 

– Я звоню на протяжении трех лет, чтобы забрали собак с Граничной улицы, ответ один – денег нет. Около заводоуправления Льнокомбината собаки за детьми бегут, лают. Мне сказали: не укусили же, как укусят – обращайтесь.

погода на 14 , точная погода на 10 ,

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Алтай

Барнаул встал в 9-балльных пробках: где не проехать и во сколько это закончится

16.01.2024

 Новости Алтай

Речной вокзал и Борзовая заимка. Где в Барнауле можно искупаться в купели на крещение 2024 — список

16.01.2024

 Новости Алтай

В Барнауле вновь открыли проезд по площади Сахарова — там убрали ледовый городок

16.01.2024

 Новости Алтай

В Белокурихе двоих людей спасли из пожара. Обошлось без пострадавших

16.01.2024

 Новости Алтай

Барнаульца, убившего свою жену, будут судить в закрытом режиме — дело вновь пересматривают

16.01.2024

 Новости Алтай

В алтайском селе при пожаре погибли двое детей: всё, что известно

16.01.2024

 Новости Алтай

Барнаульский маньяк признался в новом убийстве. Про него сняли очередной документальный фильм

16.01.2024

 Новости Алтай

От Знаменского монастыря до Речного вокзала. Как в Барнауле пройдет крестный ход

16.01.2024

 Новости Алтай

Чуйский тракт трижды перекроют для проезда военных колонн. Дата и время закрытия трассы

16.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске