Как увеличатся пенсии жителей Алтайского края в 2024 году

1 января 2024 года проиндексированы страховые пенсии неработающих пенсионеров.

Как рассказала управляющий Отделением Социального фонда России по Алтайскому краю Ольга Клиндухова, с января страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексированы на 7,5%. Социальный фонд беззаявительно произвел перерасчет с учетом индексации.

В Алтайском крае она затронула свыше 620 тысяч получателей пенсии по старости, чьи выплаты в среднем увеличены более чем на 1 400 рублей в месяц. В результате средний размер выплата неработающим алтайским пенсионерам превысил 20 тысяч рублей.

В 2024 году возраст выхода на пенсию по старости для женщин составляет 58 лет, для мужчин – 63 года. Для получения страховой пенсии в 2024 году необходимо иметь не менее 15 лет стажа и 28,2 пенсионного коэффициента.

Ольга Клиндухова обратила внимание на то, что с 1 января Социальный фонд перешел к оформлению в беззаявительном порядке социальных и страховых пенсий по случаю потери кормильца. Фонд назначает выплаты в течение 5 рабочих дней с момента получения сведений, которые поступают из органов ЗАГС.

Также с 2024 года ОСФ начал оформлять в проактивном формате надбавки к страховой пенсии за стаж работы в районах Крайнего Севера. После принятия соответствующего решения граждане получают сообщение на портале госуслуг или по почте в течение трех рабочих дней.

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