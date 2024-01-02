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Как увеличить ежедневную физическую активность

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Как увеличить ежедневную физическую активность

Зимний период – не повод сокращать ежедневную физическую активность. А чтобы быть здоровыми, не обязательно заниматься каким-то конкретным видом спорта или ограничивать себя посещением спортзала.

Специалисты Роспотребнадзора по Алтайскому краю рассказали о том, как увеличить ежедневную активность, внеся небольшие изменения в распорядок дня.

Запомните следующие рекомендации:

  • Пройдитесь, вместо того, чтобы пользоваться автомобилем.
  • Выходите на одну-две остановки раньше и идите пешком оставшуюся часть пути.
  • Поднимайтесь по лестнице, отказавшись от лифта.
  • Активно играйте с детьми.
  • Слушайте любимую музыку и танцуйте.
  • Отдыхайте всей семьей по выходным.

    • Отличными вариантами проведения выходного дня станут прогулка в лесу или в парке, игра с собакой, лепка снеговика, зимний пеший туризм.

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