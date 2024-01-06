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Как защитить своего ребенка от ожогов, которые в праздники случаются намного чаще?

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В январе случаи детских ожогов заметно участились, отмечают в Минздраве Алтайского края

Как защитить своего ребенка от ожогов, которые в праздники случаются намного чаще?

Фото: pixabay.com

В период новогодних праздников в Алтайском крае стало намного больше случаев детских ожогов. Об этом сообщает Министерство здравоохранения региона. Случаи разные, отмечают в ведомстве, но причина обычно одна – недостаточное внимание со стороны родителей.

Алтайские медики рассказали, как избежать ожогов и что делать, если он уже произошел.

1

Что делать, если ребенок получил ожог?

Во время оказания первой помощи самое главное – не навредить пораженной коже еще сильнее. При этом инструкции отличаются в зависимости от типа ожога. Например, при самом распространенном виде – термическом ожоге – необходимо изолировать малыша от источника тепла, а также аккуратно снять с поврежденного участка одежду и аксессуары. Поврежденную область нужно держать под проточной прохладной водой в течение 10-15 минут. Важно, чтобы это была прохладная вода и ни в коем случае не ледяная. Затем место ожога нужно накрыть чистой и гладкой тканью. Медики также рекомендуют использовать гидрогелевые салфетки. 2

Как помочь ребенку при химическом ожоге?

Здесь очень важно знать состав средства, которое вызвало ожог. Если вы не уверены, чем именно обжегся несовершеннолетний, лучше сразу обратиться за медпомощью. Поврежденную кожу нужно промыть большим количеством прохладной воды и наложить сухую повязку. 3

Что делать, если у ребенка электрический ожог?

Прежде всего нужно отключить источник электричества. Только после этого можно прикасаться к ребенку. Во время отключения прибора обмотайте руки плотной тканью, а лучше наденьте резиновые перчатки. Незамедлительно вызывайте скорую помощь. Если ребенок в сознании, промойте ожог и наложите повязку. 4

Что ни в коем случае нельзя делать во время ожога?

Как мы уже сказали, главное – не повредить кожу еще больше. Поэтому врачи настаивают: ни в коем случае нельзя использовать жирные мази и кремы, масла, сметану, кефир и различного рода присыпки. Во-первых, эти вещества нарушают естественный теплообмен, а во-вторых, есть риск занести инфекцию. Для охлаждения ни в коем случае нельзя использовать лед или снег. Они могут повредить кожу. Лучше всего подойдет прохладная вода. Спирт и антисептики на его основе лучше не применять – они только усилят болевые ощущения у ребенка. Самостоятельно вскрывать образовавшиеся волдыри запрещено – это тоже чревато занесением инфекции. Важно: если одежда прилипла к коже, не вздумайте отрывать ее самостоятельно. Немедленно вызывайте врачей и дожидайтесь помощи. 5

Как уменьшить боль при ожоге у ребенка?

Можно дать малышу обезболивающее. Например, медики приводят в пример ибупрофен. Пока вы дожидаетесь прибытия медпомощи, обожженную часть тела лучше держать в приподнятом положении. 6

Как защитить ребенка от ожогов?

Здесь советы медиков простые, но очень важные. Нужно внимательно следить за своим ребенком и соблюдать меры предосторожности:

  • не оставляйте маленьких детей без присмотра;
  • используйте специальные заглушки для розеток;
  • убирайте горячую еду и напитки из зоны досягаемости детей;
  • готовьте пищу на дальних конфорках, ручку сковородки располагайте таким образом, чтобы ребенок не мог до нее дотянуться;
  • перед купанием малыша обязательно проверяйте температуру воды;
  • спички, зажигалки и средства бытовой химии храните в недоступном для детей месте;
  • солнечные ванны принимайте только в утренние часы, используя при этом крем с высоким фактором защиты.

горняк

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