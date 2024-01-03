Ветеринарный эксперт рассказала, как выбирать одежду, обувь и зачем нужен воск для лап

Собакам тоже нужна теплая одежда, особенно в аномальные морозы. Хвостатые друзья могут заболеть точно так же, как и мы: простыть, слечь с пневмонией и обморозиться. Как выбрать правильную одежду под погоду, когда и во что стоит одевать животных и зачем нужны кремы и воск для лап — читайте в нашем разборе. На все важные вопросы нашим коллегам из E1.RU ответила ветеринарный эксперт, специалист по коррекции поведения собак Яна Николайченкова.

Как выбрать одежду

Подбор верхней одежды для собак в морозы не зависит напрямую от размера животного: нужно ориентироваться на тип шерсти и подшерстка. Самое очевидное правило — обязательно одевать голых собак, у которых нет ни шерсти, ни подшерстка. У каждого питомца свой тип шерсти и свое восприятие холода.

— Это значит, что даже собаки одной и той же породы, одного и того же возраста в одинаковую температуру могут чувствовать себя по-разному, — объяснила Яна Николайченкова. — Одной будет холодно, а другой тепло — и это нормально, они ведь живые. Поэтому обязательно нужно отталкиваться от личного ощущения собаки. Мы смотрим, как в морозную погоду ведет себя животное: если начинает трястись, поджимать лапы, выгибать спину, прижимать уши, убегать и сразу тянуть домой — значит, ему холодно!

Перед каждой прогулкой эксперт советует оценивать погоду и подбирать одежду осознанно. Можно ориентироваться на эти правила: если просто идет дождь, можно надеть дождевик. Если на улице +5… +10 градусов, собакам с коротким типом шерсти или лысым может понадобиться кофта.

При погоде от нуля до +5 градусов лысую собаку или с коротким типом шерсти нужно будет одеть в теплую кофту или утепленную ветровку, если есть ветер. При погоде до -20 градусов понадобится куртка. Их делают из разных материалов; желательно, чтобы одежка была непродуваемой и утепленной. При морозе -30… -40 градусов животному нужна теплая одежда, как у людей — например, пуховик.

Вот подборка популярных пород собак, которых эксперт советует одевать теплее: йоркширский терьер, китайская хохлатая, русский тойтерьер, французский бульдог, бигль, кавалер-кинг-чарльз-спаниель, уиппет, басенджи, чихуахуа, джек-рассел-терьер, такса, венгерская выжла, далматин, стаффордширский терьер и доберман.

— Даже если вашей собаки нет в этом списке, но она мерзнет — обязательно одевайте ее, — проинструктировала специалист. — А еще нужно помнить, что животное с мокрой шерстью вне зависимости от подшерстка может обморозиться. Например, если зима, -15, но при этом светит солнце и сухо — тогда нет смысла одевать самоеда. А если в эти же -15 будет идти мокрый снег, то намокшая шерсть обветрится, и собака замерзнет.

Эксперт объяснила, что собаки болеют так же, как люди: они могут простыть, обморозить конечности или мошонку, у них может развиться пневмония и осложниться хронические заболевания.

— Если собака длинношерстная и прекрасно чувствует себя на улице, с удовольствием играет и кайфует от мороза — не нужно ее одевать, — пояснила Яна Николайченкова. — Есть пушистые корги, которые в -20 не хотят выходить из дома, их трясет, а другие в -30 резвятся и играют в снегу. Поэтому я и говорю: ориентируемся на самочувствие собаки. Короткошерстные породы замерзают почти все, их лучше одевать по погоде. Когда лютый холод — одевайте собаку целиком, чтобы даже лапы были полностью закрыты.

Как не отморозить уши

Ветеринарный эксперт рассказала, что существуют специальные накидки, чаще всего их выбирают для собак с длинными или купированными ушами, а в мороз — всем мерзнущим. Понять, что уши замерзли, довольно просто — собака будет их подгибать. Еще лучше использовать собачью шапку или шарф-снуд. Есть и костюмы с капюшонами, в которых уши животного закрыты.

Как защитить лапы

С одеждой разобрались, а как быть с обувью? Кажется, ни одна порода не приспособлена к промерзшей земле и льду. Эксперт подтверждает: защита лап может понадобиться любой собаке. Беречь их зимой нужно не только от холода, но и реагентов.

— В центре большого города зимой постоянно рассыпана соль или песок. Даже не важно, что это за вещества, но часто у собак после прогулки случается сильное раздражение лап, — заметила Яна Николайченкова. — А если животное еще и оближет их, то может отравиться. Нужно либо обходить стороной улицы с реагентами, либо использовать ботиночки для собак. Они тоже бывают разные, подбирайте подходящие. Главное — не путайте их с непромокаемыми носками, это не одно и то же.

Эксперт пояснила, что ботинки должны быть из непромокаемого материала. Это может быть болоньевая ткань или обувь с прорезиненной подошвой. Но не стоит покупать силиконовую обувь: она очень скользкая, собаке в такой некомфортно. Непромокаемые носки использовать не стоит. Они всё равно промокают, носок на морозе прилипает к лапе, и животному становится холоднее.

— Много реагентов обычно бывает возле метро. Чем это плохо: они разъедают лапы, у собак от них аллергия, покраснение, раздражение, — рассказала специалист. — К тому же ботинки скользят, и лапы разъезжаются. Вот вам лайфхак: можно прямо к подошвам приклеить наждачную бумагу.

Поможет ли воск при морозе

Если собака отказывается надевать обувь, а прогулки рядом с реагентами не избежать, можно использовать воск для лап. Он защищает подушечки от внешних воздействий.

— Но имейте в виду, что воск имеет небольшой защитный слой, — предупредила эксперт. — По маркам и составу рекомендаций давать не буду, собаки по-разному реагируют на разные фирмы, как и люди. Нужно подбирать. Если видите, что никакого раздражения нет, собака меньше поджимает лапы и хорошо себя чувствует — значит, вы подобрали правильно. После прогулки нужно обязательно мыть лапы, чтобы убрать с них воск или случайно попавшие реагенты.

При этом нужно понимать, что в аномальный холод воск мерзнущей собаке не поможет.

Подушечки на лапах стали грубыми или потрескались: что делать

Ветеринарный эксперт рассказала, что у щенка подушечки очень мягкие, потому что он еще не сталкивался с внешним миром. С возрастом они грубеют, и это нормально. Если подушечки не будут становиться жестче, собаке будет очень больно ходить по камням, щебенке, снегу. Но если образуются глубокие трещины, тогда можно использовать лечебные кремы или заживляющие бальзамы для лап. Подбирать их тоже нужно индивидуально.

— Если вы видите на подушечках расколы, в которых кровь — идите к ветеринарному врачу, это точно не нормально. Совсем маленькие трещины без крови можете попробовать вылечить бальзамом или кремом, но причины у таких проявлений могут быть разными: мороз, проблемы с организмом, реагенты, — подытожила Яна Николайченкова.

Прочтите советы педиатров о том, как спасти ребенка от обморожения. Ну и про себя не забывайте — вот вам подборка полезных колд-кремов, чтобы кожа лица и рук не трескалась на морозе.

Взято Источник

03.01.2024