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Как защитить организм от сезонных весенних заболеваний

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Как защитить организм от сезонных весенних заболеваний

Простуда, ОРВИ и ОРЗ — традиционные весенние заболевания. Чтобы защитить свой организм, врачи советуют придерживаться здорового образа жизни: в первую очередь соблюдать режим. Световой день увеличился, так что просыпаться рекомендуют с первыми лучами солнца.

Источник фото: Катунь 24

«Активируется ферментативная система организма, организм просыпается, поэтому проветрить, начать с зарядки, правильный завтрак, который должен включать овощи, фрукты, белок и сложные углеводы», — говорит главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Татьяна Репкина.

Если чувствуете себя неважно, стоит обратиться к врачу, он поможет подобрать комплекс витаминов. Специалисты напоминают: каждый день необходимо употреблять в пищу 400-500 граммов овощей и фруктов, два раза в неделю медики советуют есть рыбу и морепродукты. Не более двух-трех раз в неделю — красное мясо, основное предпочтение отдать нежирному мясу: это курица, индейка и кролик. Не стоит забывать и о двигательной активности.

«Для выработки витамина Д нужны солнечные лучи, поэтому 10 минут в день на улице по возможности нужно находиться. И 10 тысяч шагов пресловутых, 3 км нужно проходить, чтобы чувствовать себя бодро и быть здоровым», — подчеркивает Татьяна Репкина.

«Катунь 24» решила выяснить, как барнаульцы держат себя в тонусе и сохраняют хорошее настроение в весенний период.

Взято отсюда.

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