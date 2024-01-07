Седьмого января в городе пройдет небольшой снег

На Рождество в Алтайском крае ожидается мороз -8… -13 градусов, говорится на сайте регионального Гидрометцентра. Пройдет небольшой снег. Утром в северных районах изморозь. Ветер подует юго-западный, со скоростью до семи метров в секунду, местами до 12 метров в секунду.

В краевой столице до -11 градусов. Утром изморозь, днем небольшие осадки. Ветер юго-западный, семь метров в секунду.

По данным «Яндекс.Погоды», на Рождество в Барнауле пройдет небольшой снег. Температура составит -10… -11 градусов. По ощущениям будет холоднее.

А вот Gismeteo рождественского снегопада не обещает. Лишь похолодание: -12 градусов. Около 16 часов потеплеет до -9 градусов. NGS22.RU уже рассказывал, как ходит транспорт в праздники. Подробнее — по ссылке.

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07.01.2024