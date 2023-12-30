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Какая погода будет в новогоднюю ночь в Алтайском крае?

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Синоптики обещают, что будет тепло, но ветрено

Какая погода будет в новогоднюю ночь в Алтайском крае?

Фото: barnaul.org

Умеренно морозная, но ветреная ночь со снегом и метелями выдастся в Алтайском крае на Новый год. Столбики термометров покажут от -4 до -9 градусов. Холоднее будет только по северо-западу, там синоптики прогнозируют до -14 градусов. Об этом amic.ru рассказала дежурный синоптик регионального Гидрометцентра Наталия Кобякова.

“На большей части региона в ночь на 1 января будет идти снег, местами поднимутся метели, а на дорогах возможна гололедица. Ветер будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду, но он может усиливаться в отдельных районах до 15-20 метров в секунду”, – сообщила Наталия Кобякова.

Днем 1 января в Алтайском крае характер погоды сохранится и потеплеет до -4…+1 градуса.

горняк

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