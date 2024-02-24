Какие дороги отремонтируют в Бийске в 2024 году в рамках нацпроекта

Всего в Бийске в рамках национального проекта “Безопасные и качественные дороги” отремонтируют 5 участков дорог

В 2024 году в Алтайском крае продолжат реализовывать национальный проект “Безопасные и качественные дороги”, который будет действовать последний год, сообщает “Амик”.

В Бийске в рамках нацпроекта отремонтируют пять участков общей протяженностью 10 километров.

Это улицы:

имени Героя Советского Союза Васильева в обе стороны (от здания № 74 по ул. имени Героя Советского Союза Васильева до ул. Имени Героя Советского Союза Трофимова),

Въездная (от ул. Надеждинской (пос. Одинцовка) до автобусной остановки “Клуб” с. Фоминское),

Михаила Кутузова (от ул. Эдуарда Гейдека до ул. Социалистической),

Ильи Мухачева (от путепровода по ул. Максима и Николая Казанцевых до пер. Мопровского),

Владимира Мартьянова в обе стороны (от ул. Героя Советского Союза Васильева до ул. Обской).

Стоимость ремонтных работ составит почти 493 млн рублей.

В целом на ремонт дорог в Алтайском крае выделят около 2 миллиардов рублей.

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Взято отсюда