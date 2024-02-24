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Какие дороги отремонтируют в Бийске в 2024 году в рамках нацпроекта

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Какие дороги отремонтируют в Бийске в 2024 году в рамках нацпроекта

Всего в Бийске в рамках национального проекта “Безопасные и качественные дороги” отремонтируют 5 участков дорог

В 2024 году в Алтайском крае продолжат реализовывать национальный проект “Безопасные и качественные дороги”, который будет действовать последний год, сообщает “Амик”.

В Бийске в рамках нацпроекта отремонтируют пять участков общей протяженностью 10 километров. 

Это улицы: 

  • имени Героя Советского Союза Васильева в обе стороны (от здания № 74 по ул. имени Героя Советского Союза Васильева до ул. Имени Героя Советского Союза Трофимова), 
  • Въездная (от ул. Надеждинской (пос. Одинцовка) до автобусной остановки “Клуб” с. Фоминское), 
  • Михаила Кутузова (от ул. Эдуарда Гейдека до ул. Социалистической), 
  • Ильи Мухачева (от путепровода по ул. Максима и Николая Казанцевых до пер. Мопровского), 
  • Владимира Мартьянова в обе стороны (от ул. Героя Советского Союза Васильева до ул. Обской). 

Стоимость ремонтных работ составит почти 493 млн рублей.

В целом на ремонт дорог в Алтайском крае выделят около 2 миллиардов рублей.

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Взято отсюда

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