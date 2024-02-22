Ремонт дорог Фото: "Толк"

Общая протяженность транспортных магистралей, на которых в краевой столице будут проведены работы в рамках реализации дорожного нацпроекта, превысит 24 километра

Уже скоро в Барнауле стартует дорожно-строительный сезон. Как и в предыдущие годы, в краевой столице большой объем работ на транспортных магистралях будет выполнен по национальному проекту “Безопасные качественные дороги”.

Общий объем средств, выделяемых на реализацию нацпроекта в Барнауле в этом году, составляет 1,344 млрд рублей.

Подробнее о том, какие участки дорог будут отремонтированы, построены и реконструированы – в нашей инфографике.

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Какие дороги построят и обновят в Барнауле в 2024 году по нацпроекту Фото: “Толк”



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