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Какие дороги “туристического” значения отремонтировали в Алтайском крае в 2023-м

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Какие дороги “туристического” значения отремонтировали в Алтайском крае в 2023-м

В 2023 году отремонтировали несколько участков дорог, ведущих к туристическим местами

В общей сложности пять “туристических” трасс протяженностью 39 километров отремонтировали в Алтайском крае в минувшем году, сообщает “Амител”. 

Так, обновили два участка длиной 6 километров на трассе Романово – Завьялово – Баево – Камень-на-Оби в Баевском районе. Эта дорога ведет к популярному соленому озеру в селе Завьялово.

Восемь километров обновили на дороге Бийск – Белокуриха в Смоленском районе. На этом участке уложили новое полотно, укрепили обочины асфальтогранулятом, установили металлическое барьерное ограждение и дорожные знаки, а также нанесли разметку из термопластика.

Кроме того, обновили участки общей протяженностью 11 км на дороге Алейск – Чарышское в двух районах: Усть-Калманском и Чарышском. Эта трасса входит в опорную сеть региона, по ней проходит туристический маршрут к природным достопримечательностям Чарышского района: водопадам Аврора и Спартак, а также к горе Колокольня.

Участок дороги длиной 9 км от города Славгорода до села Бурсоль отремонтировали в Славгородском районе. Трасса ведет к курортному городу Яровое, а также к Малиновому озеру.

Пять километров обновили на трассе Курья – Колывань – Бугрышиха в Курьинском районе. По этому участку туристы ездят на озеро Белое, озеро Моховое, гору Синюха.

В целом в 2023 году на все работы по ремонту дорог краевые власти направили почти 23,5 миллиарда рублей. На эти деньги удалось построить и отремонтировать около 800 километров дорог. А в рамках нацпроекта “Безопасные качественные дороги” в Алтайском крае в ушедшем году отремонтировали 170 объектов на общую сумму 5 миллиардов рублей.

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Взято отсюда

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