Какие дороги в Барнауле обновили по проекту местных инициатив. Инфографика

Проект местных инициатив в Барнауле Фото: Толк

Подрядчик “Севан” завершил ремонтные работы на пяти дорожных объектах на полтора месяца раньше срока, которые установлены контрактом

Дорожный ремонт идет во всех районах Барнаула, в том числе в пригороде. Часть таких отрезков проезжей части обновляют на средствах муниципальной программы, а некоторые участки асфальтируют по проектам городского инициативного бюджетирования и поддержки местных инициатив Алтайского края. Причем по последнему в текущем сезоне подрядчик уже завершил работы на дорожных объектах, сдав их на 1,5 месяца раньше срока. Подробнее об этом – в инфографике “Толка”.

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Проект местных инициатив в Барнауле Фото: Толк

Напомним, по городскому проекту инициативного бюджетирования в 2023 году реализуют 26 проектов, восемь из которых это ремонт дорог.