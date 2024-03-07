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Какие дворы благоустроят в Барнауле в 2024 году по нацпроекту. Интерактивная карта

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Какие дворы благоустроят в Барнауле в 2024 году по нацпроекту. Интерактивная карта

Благоустройство жилых дворов в Барнауле Фото: Михаил Полубедов

В этом году в Барнауле по нацпроекту отремонтируют 38 дворов почти на 208 млн рублей. “Толк” подготовил интерактивную карту с адресами территорий, подлежащих благоустройству

В краевой столице продолжается благоустройство придомовых территорий по национальному проекту “Жилье и городская среда”. Список дворов опубликован на сайте городской администрации. Какие локации ждут перемены, читайте в нашем материале и смотрите на интерактивной карте.

Формирование списка

Дворовые территории, где проведут работы по благоустройству, утвердили на заседании общественной комиссии по реализации программы “Формирование современной городской среды” в рамках национального проекта “Жилье и городская среда”. Заседание провел председатель комиссии, заместитель главы администрации города по городскому хозяйству Сергей Татьянин.

Всего было рассмотрено 125 заявок от горожан и управляющих компаний. В числе основных критериев отбора значились: наличие установленных границ земельных участков, уровень финансовой дисциплины по оплате коммунальных услуг, доля собственников, проголосовавших за благоустройство двора, комплексность благоустройства дворовой территории.

В итоге в список на благоустройство вошли дворы 38 домов, в том числе в поселке Южном и Научном Городке. Больше всего территорий приведут в порядок в Октябрьском районе. Здесь благоустроят 17 дворов. В Индустриальном районе (он был лидером по числу дворов в прошлом году) отремонтируют 11 территорий, в Ленинском – 6, в Железнодорожном – 3. Меньше всего работ проведут в Центральном районе. Здесь приведут в порядок всего 1 двор.

В целом же в России по нацпроекту приведут в порядок 6,5 тыс. дворовых и общественных территорий. Цифру, со ссылкой на федеральный Минстрой, привела “Российская газета”.

От Научного Городка до Южного

Октябрьский район:

  • проспект Ленина, 54;
  • улица Германа Титова, 10;
  • улица Германа Титова, 48, корп. 2;
  • улица Тимуровская, 68;
  • улица Эмилии Алексеевой, 46;
  • улица Чеглецова, 66;
  • улица Профинтерна, 40а;
  • улица 80-й Гвардейской Дивизии, 26;
  • улица 80-й Гвардейской Дивизии, 42;
  • улица 80-й Гвардейской Дивизии, 40;
  • улица 80-й Гвардейской Дивизии, 64;
  • улица 80-й Гвардейской Дивизии, 66;
  • улица Водопроводная, 103;
  • улица Водопроводная, 105;
  • улица 40 лет Октября, 30;
  • улица Западная 4-я, 78;
  • улица Глушкова, 52.

Индустриальный район:

  • улица Шумакова, 32;
  • улица Энтузиастов, 3а;
  • улица Энтузиастов, 13;
  • улица 50 лет СССР, 4;
  • улица 50 лет СССР, 6;
  • улица 50 лет СССР, 16;
  • улица Сухэ-Батора, 15;
  • улица Георгиева, 4;
  • улица Георгиева, 10;
  • улица Георгиева, 12;
  • улица Георгиева, 31.

Ленинский район:

  • улица Научный Городок, 21;
  • улица Попова, 37;
  • улица Попова, 96;
  • улица Островского, 16;
  • улица Георгия Исакова, 210;
  • улица Шукшина, 22.

Железнодорожный район:

  • улица Молодежная, 66;
  • улица Северо-Западная, 228;
  • улица Георгия Исакова, 131а.

Центральный район:

  • улица Белинского, 15 (поселок Южный).

Подрядчик определен

На объектах будет работать компания “Патай”. На днях подвели итоги торгов на определение подрядчика для проведения благоустройства в барнаульских дворах. Цена контракта составила 207,9 млн рублей, говорится на сайте ЕИС “Закупки”, где и была опубликована информация о проведении аукциона.

Отметим, что данная организация выиграла тендер на ремонт дворов и в прошлом году. Кроме того, ранее “Патай” в рамках госконтрактов отремонтировал несколько отрезков барнаульских дорог.

В карточке лота также сказано, что в этом году во дворах Барнаула подрядчик отремонтирует покрытие тротуаров, подъездов и парковок. Здесь обустроят детские, спортивные и контейнерные площадки, а также установят урны, ограждения, малые архитектурные формы (в том числе лавочки) и установят уличное освещение. Работы пройдут в пять этапов и завершатся до конца октября текущего года.

Напомним: благодаря муниципальной программе “Формирование современной городской среды города Барнаула” с 2018 по 2023 годы в краевом центре отремонтировали 529 дворов. В 2017-м привели в порядок 106 территорий, в 2018 – 65, в 2019-м – 83, в 2020-м – 81, в 2021-м – 66, в 2022-м – 65 и в 2023-м – 63 двора.

Взято отсюда

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