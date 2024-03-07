Благоустройство жилых дворов в Барнауле Фото: Михаил Полубедов

В этом году в Барнауле по нацпроекту отремонтируют 38 дворов почти на 208 млн рублей. “Толк” подготовил интерактивную карту с адресами территорий, подлежащих благоустройству

В краевой столице продолжается благоустройство придомовых территорий по национальному проекту “Жилье и городская среда”. Список дворов опубликован на сайте городской администрации. Какие локации ждут перемены, читайте в нашем материале и смотрите на интерактивной карте.

Формирование списка

Дворовые территории, где проведут работы по благоустройству, утвердили на заседании общественной комиссии по реализации программы “Формирование современной городской среды” в рамках национального проекта “Жилье и городская среда”. Заседание провел председатель комиссии, заместитель главы администрации города по городскому хозяйству Сергей Татьянин.

Всего было рассмотрено 125 заявок от горожан и управляющих компаний. В числе основных критериев отбора значились: наличие установленных границ земельных участков, уровень финансовой дисциплины по оплате коммунальных услуг, доля собственников, проголосовавших за благоустройство двора, комплексность благоустройства дворовой территории.

В итоге в список на благоустройство вошли дворы 38 домов, в том числе в поселке Южном и Научном Городке. Больше всего территорий приведут в порядок в Октябрьском районе. Здесь благоустроят 17 дворов. В Индустриальном районе (он был лидером по числу дворов в прошлом году) отремонтируют 11 территорий, в Ленинском – 6, в Железнодорожном – 3. Меньше всего работ проведут в Центральном районе. Здесь приведут в порядок всего 1 двор.

В целом же в России по нацпроекту приведут в порядок 6,5 тыс. дворовых и общественных территорий. Цифру, со ссылкой на федеральный Минстрой, привела “Российская газета”.

От Научного Городка до Южного

Октябрьский район:

проспект Ленина, 54;

улица Германа Титова, 10;

улица Германа Титова, 48, корп. 2;

улица Тимуровская, 68;

улица Эмилии Алексеевой, 46;

улица Чеглецова, 66;

улица Профинтерна, 40а;

улица 80-й Гвардейской Дивизии, 26;

улица 80-й Гвардейской Дивизии, 42;

улица 80-й Гвардейской Дивизии, 40;

улица 80-й Гвардейской Дивизии, 64;

улица 80-й Гвардейской Дивизии, 66;

улица Водопроводная, 103;

улица Водопроводная, 105;

улица 40 лет Октября, 30;

улица Западная 4-я, 78;

улица Глушкова, 52.

Индустриальный район:

улица Шумакова, 32;

улица Энтузиастов, 3а;

улица Энтузиастов, 13;

улица 50 лет СССР, 4;

улица 50 лет СССР, 6;

улица 50 лет СССР, 16;

улица Сухэ-Батора, 15;

улица Георгиева, 4;

улица Георгиева, 10;

улица Георгиева, 12;

улица Георгиева, 31.

Ленинский район:

улица Научный Городок, 21;

улица Попова, 37;

улица Попова, 96;

улица Островского, 16;

улица Георгия Исакова, 210;

улица Шукшина, 22.

Железнодорожный район:

улица Молодежная, 66;

улица Северо-Западная, 228;

улица Георгия Исакова, 131а.

Центральный район:

улица Белинского, 15 (поселок Южный).

Подрядчик определен

На объектах будет работать компания “Патай”. На днях подвели итоги торгов на определение подрядчика для проведения благоустройства в барнаульских дворах. Цена контракта составила 207,9 млн рублей, говорится на сайте ЕИС “Закупки”, где и была опубликована информация о проведении аукциона.

Отметим, что данная организация выиграла тендер на ремонт дворов и в прошлом году. Кроме того, ранее “Патай” в рамках госконтрактов отремонтировал несколько отрезков барнаульских дорог.

В карточке лота также сказано, что в этом году во дворах Барнаула подрядчик отремонтирует покрытие тротуаров, подъездов и парковок. Здесь обустроят детские, спортивные и контейнерные площадки, а также установят урны, ограждения, малые архитектурные формы (в том числе лавочки) и установят уличное освещение. Работы пройдут в пять этапов и завершатся до конца октября текущего года.

Напомним: благодаря муниципальной программе “Формирование современной городской среды города Барнаула” с 2018 по 2023 годы в краевом центре отремонтировали 529 дворов. В 2017-м привели в порядок 106 территорий, в 2018 – 65, в 2019-м – 83, в 2020-м – 81, в 2021-м – 66, в 2022-м – 65 и в 2023-м – 63 двора.

Взято отсюда