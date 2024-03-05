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Какие есть партнерские программы на IT-рынке России?

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Рассказываем, как увеличить оборот компании и привлечь новых клиентов

Какие есть партнерские программы на IT-рынке России?

Рукопожатие. Ноутбук / Фото: freepik.com

В последние годы российский IT*-рынок, особенно облачный сектор, активно расширяется. Частично это заслуга партнерских программ в сфере IT. Они играют ключевую роль в привлечении новых клиентов и создании возможностей дополнительного дохода для провайдеров и других компаний. Рассказываем, в чем заключается суть партнерских программ и какие они бывают российском рынке.

Что такое партнерские программы?

Партнерские программы представляют собой особый механизм сотрудничества между компаниями, позволяющий сторонним организациям получать вознаграждение за привлечение новых клиентов. В рамках программ партнеры получают комиссию с оплаты услуг приведенных ими клиентов.

Какие бывают виды партнерских программ?

Обычно IT-компании предлагают такие схемы сотрудничества:

  • реферальная программа (участникам предоставляют ссылки для привлечения клиентов и получения комиссии с заключенных контрактов);
  • агентская система (компания получает комиссию с оплаты клиентов, которых она привлекла);
  • реселлерская схема (предполагает частичное или полное обслуживание клиентов партнером с технической поддержкой провайдера);
  • white label* (услуги провайдера предлагают под брендом партнера).

Какие преимущества от использования программ?

Провайдеры могут предоставлять дополнительные бонусы, такие как бесплатное обучение партнеров и их сотрудников, помощь в маркетинге и продажах, а также техническую поддержку. Кроме того, могут быть организованы мероприятия для генерации лидов и различные виды маркетинговой поддержки.

Например, облачный провайдер Cloud4Y* предлагает разные варианты сотрудничества: агентские, реселлерские и white label программы. Партнеры получают до 40% ежемесячного оборота клиента. Благодаря гибким условиям сотрудничества и различным предложениям, Cloud4Y имеет большую партнерскую сеть, с которой эффективно сотрудничает на взаимовыгодных условиях.

*IT (“АйТи”); white label (“уайт лейбл”); сloud4Y (“клауд4Уай”).

ООО “Флекс”

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