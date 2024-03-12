Какие есть преимущества и особенности телевизоров TCL с технологией QLED

Получите возможность погрузиться в атмосферу кинотеатра в любом помещении

Телевизор / Фото: vecstock / Freepik

Бренд TCL* активно покоряет рынок уже более 40 лет. Его продукция пользуется стабильно высоким спросом во всем мире. Объяснить это можно сочетанием качества, доступной цены и высокой технологичности. Яркий тому пример – телевизоры с технологией QLED*.

Особенности телевизоров TCL с технологией QLED

QLED – это новая, усовершенствованная технология производства жидкокристаллических экранов. Она основана на использовании квантовых точек. Дисплей на квантовых точках передает изображение более ярко, контрастно, максимально сохраняя естественную цветовую гамму.

Технология появилась еще в 2011 году, но активное применение началось относительно недавно. В том числе – производителем TCL. В его линейке представлено несколько телевизоров с QLED-экранами. Некоторые из них:

TCL C745 QLED 4K. Отличается яркостью до 1000 нит, которая позволяет видеть детализированное и плавное изображение при любом освещении, с частотой 144 Гц. Доступен в четырех вариантах диагонали: 55”, 65”, 75” и 98”.

TCL 4K QLED С645 и С647. Максимальная яркость в данном случае чуть скромнее и достигает 450 нит, а частота составляет 60 Гц. На выбор доступно четыре варианта диагонали: 50”, 55”, 65”, 75” и 85”.

Каждый телевизор QLED от TCL отображает до 94% цветового охвата. Обе модели способны передавать более миллиарда оттенков, что делает картинку максимально реалистичной, насыщенной, яркой. Как бонус – соответствие дисплея всем актуальным стандартам IMAX Enhanced* по разрешению, калибровке, контрастности и другим характеристикам, что превращает телевизор в кинотеатр у вас дома.

Преимущества телевизоров TCL с QLED-технологией:

насыщенность;

совместимость с HDR*;

быстрый отклик. QLED-матрица отличается минимальным временем отклика;

длительный срок эксплуатации. Несмотря на свою более чем лояльную стоимость, телевизоры TCL С645 QLED или С647 QLED отличаются долгим эксплуатационным сроком.

Телевизоры от производителя TCL с технологией QLED – это возможность погрузиться в атмосферу кинотеатра в любом помещении. Это устройства премиального класса, которые будут особенно актуальны для истинных ценителей яркого, насыщенного и реалистичного изображения.

ООО “ТИЭСЭЛ РУС”

TCL (“ТиСиЭль”); QLED (“КуЛед”); IMAX Enhanced (“Аймакс Инханст”); HDR (“ЭйчДиАр”).

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