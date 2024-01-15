Какие фильмы посмотреть в январе

Новогодние каникулы закончились, и мы слукавим, если скажем, что несколько дней просто не провалялись у телевизора, перебирая каналы и электронные платформы в поисках свежих фильмов.

Грустно

Имперские претензии, желание обогатиться, ложь, предательство… Все это есть в американском фильме «Дюна» Дени Вильнёва, получившем шесть «Оскаров». Чем же он так интересен?

В фантастическом эпосе, созданном по знаменитому роману Фрэнка Герберта, подробно рассказано о жизни обитателей одной из самых опасных планет во Вселенной – Аррарикс. Это сплошная пустыня и скалы. Причем в песках то и дело шныряют огромные черви на манер чудовищ из «Дрожи земли». Местные жители – фремены – даже выработали особую манеру передвижения по песку, чтобы не быть съеденными чудовищем. Осторожно ступая по поверхности пустыни, как лыжники по снегу, они добираются до нужного пятачка среди скал. Все жители планеты борются за выживание под палящим солнцем. На Аррариксе дефицит воды, поэтому ее собирают с поверхности тела и перерабатывают. Из-за этого сложились некие традиции. Если гостя рады видеть, то его приветствуют плевком. Если же нет, то его могут и убить. Погибнуть от руки прославленного воина – большая честь.

Жители пещерные, нравы дикие. Зачем же на Аррарикс стремятся существа из более развитых цивилизаций? Почему наследник знаменитого дома Атрейдесов Пол вместе со своей семьей послан императором на эту планету? И что с ним случится дальше? Мы не будем спойлерить, скажем только, что главный герой, как и его матушка, наделен особым даром – управлять поведением собратьев по разуму, а будущее он видит в своих снах…

Грустно и смешно

Всем полюбился фильм «Холоп» неожиданностью сюжета и его комичностью. И вот наконец на большой экран в дни новогодних каникул вышел фильм «Холоп-2». Теперь креативная группа «воспитателей» взялась за зарвавшуюся дочку высокопоставленной чиновницы Катю. Ее сыграла известная актриса Аглая Тарасова.

Для Кати вновь выстраивают деревню, рассчитывая на то, что девушка исправится под давлением обстоятельств. Но тут возникает много «но». Мать не давала согласие на перевоспитание дочери, денег на проект – тоже, да и отношения новоиспеченных супругов олигарха Павла и телепродюсера Анастасии, которых играют Александр Самойленко и Мария Миронова, прекрасными не назовешь. Гриша, главный герой «Холопа», явно заскучал. А ведь от них зависит успех проекта.

Второй фильм на одну и ту же тему всегда рискует остаться недооцененным. Режиссер Клим Шипенко, чтобы избежать подобного эффекта, основной сюжет разворачивает не в деревне, а в замке, похищает для педагогического эксперимента не только мажорку, но и чиновницу, да еще и затевает масштабную баталию 1812 года. Екатерина стоит перед глобальным выбором – перебежать в стан к врагу и спастись или совершить подвиг.

Несмотря на то что вопросы в фильме ставятся сложные, решаются они в комедийном ключе. Анастасия (Мария Миронова) вынуждена играть в проекте роль злой мачехи, олигарх Павел (Александр Самойленко) – роль генерала. Ну а Наполеона сыграл Павел Деревянко. Сами рассуждения малообразованной, но богатой девушки о том, какой из стран отдать предпочтение, России или Франции, комичны, выглядят они примерно так: «Вообще-то мне нравится отдыхать во Франции, там прикольно».

Смешно

Конечно, в праздники всей семьей смотрели фильм Александра Войтинского «По щучьему велению». Емелю играет молодой актер Никита Кологривый, Василису (она же щука) – Мила Ершова.

Сюжет народной сказки дополнен новыми деталями и героями.

В классическом сюжете Емелины желания исполняются волшебной рыбой в бессчетном количестве. В фильме он может загадать всего три желания. И если два тратит попусту, то над третьим думает очень долго и наконец решается на поистине добрый поступок для близкого человека. В народной сказке щука не превращается в девушку, а в фильме Кощей Бессмертный (Фёдор Лавров) в наказание превращает Василису в щуку. А еще ее хочет получить в жены Морской царь. Ни Кощея, ни Морского царя в народной сказке нет.

В традиционном сюжете в Емелю царевна влюбляется бесповоротно, да так, что готова с ним быть заколоченной в бочке, которую царевы слуги пускают по морю-океану. Царь (Роман Мадянов) в фильме – большой добряк, все время что-то строит в своем дворце, ворота чинит. В народной сказке он совсем не наделен словами, ему делегируют только неприглядные поступки.

Царевна в фильме (Алёна Алексеева) влюблена в заморского лорда Ротмана (Юрий Колокольников) и мечтает избавиться от Емели.

Вместе с умершей матушкой Агриппиной (Агриппина Стеклова) она придумывает три невыполнимых задания для Емели.

С духом матушки царевна беседует на чердаке, а как только Агриппина перед дочерью проштрафится, та развеивает ее на ветру.

Киношный Кощей – весьма интересный персонаж, совсем не злой, скорее грозный. К нему Емеля обращается, выполняя одно из заданий принцессы. И так как Кощей, согласно мифологии, охраняет царство мертвых, к нему, как к Харону (персонажу древнегреческой мифологии), нужно добираться через реку на лодке.

Еще один новый для традиционного сюжета сказки герой – Кот Баюн. Он играет на гармошке, усыпляет незваных гостей, а после их съедает.

Самый комичный персонаж в сказке традиционно заграничный жених, который пытается удивить царевну и царя разными техническими новинками. Режиссер тоже от него в смысле технических чудес не отстает.

Волшебной сказки бы не вышло, если бы фильм снимали, скажем, лет 20-30 назад. Сейчас же техника до того дошла, что Емелина печь едет себе запросто по лесным тропинкам, не то что по прямой дороге. Морской царь спокойно выпрыгивает из колодца, а Василиса легко превращается в щуку.

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Взято отсюда.

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