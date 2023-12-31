Какие фильмы смотрят в Новый год

Какие фильмы считаются новогодними и рождественскими у нас и у зарубежных кинозрителей?

В разных жанрах

Киноведы считают, что традицию создавать или сохранять новогоднее настроение наши кинематографисты начали позднее своих западных коллег. Первый фильм на эту тему был снят в Англии еще в 1898 году и назывался очень незатейливо – «Санта-Клаус». Продолжительность творения Джорджа Альберта Смита была меньше двух минут. Уже тогда были применены почти революционные методы при показе персонажей, когда дети спали в одной комнате, а похожий больше на нашего Деда Мороза «Отец Рождества» находился как бы совсем в другом месте.

Спустя 15 лет, 26 декабря 1913 года, в России был показан фильм «Ночь перед Рождеством». Но классический сюжет Николая Гоголя пришлось поправить по цензурным соображениям. Так как нельзя было показывать в тогдашнем отечественном художественном кино царствующих особ, то черевички кузнецу Вакуле даровала не императрица Екатерина Великая, а всего лишь ее фаворит князь Потёмкин.

Эпоха телевидения постепенно вознесла в звание «самый-самый в мире фильм темы Рождества» «Эту замечательную жизнь» режиссера Фрэнка Капры. При выходе этой картины на экраны в 1946 году она не имела успеха у зрителей. Это привело даже к банкротству продюсерской компании. Однако позднее лента приобрела широкую популярность в связи с регулярными показами на американском телевидении (начиная с 1970-х годов) накануне Рождества, что стало традицией. Сам режиссер Капра считал этот фильм лучшим в своей карьере. В 1986 году фильм был колоризирован. Примечательно, что в 2013 году в нашей стране появилась лента Бориса Хлебникова «Долгая счастливая жизнь», в которой была возрождена старая американская сюжетная линия с денежными проблемами главного героя. Но фильм считается остросоциальным и был даже номинирован на Берлинском кинофестивале.

Вторым классическим фильмом в Америке на рождественскую тему стал «Чудо на 34-й улице» (1947). Главную детскую роль в фильме исполнила девятилетняя Натали Вуд – внучка барнаульского купца Степана Зудилова. Эту же историю про Санта-Клауса, гуляющего инкогнито по Нью-Йорку, повторили в фильме-ремейке 1994 года.

Позднее рождественскую тематику Голливуд стал эксплуатировать ежегодно. Причем этот праздник пытались поместить в очень узкие рамки самых разных жанров – от комедийного ужастика «Гремлины» (1984) и боевика «Крепкий орешек» (1988) до философской истории детского одиночества «Один дома» (1990) и «Кудряшка Сью» (1991). Но все же чаще Рождество остается фоном для романтических мелодрам и комедий.

У нас и в Европе

Разные поисковые системы в Интернете позволяют сейчас достаточно быстро установить, какие из якобы рождественских и новогодних фильмов ищут чаще всего для просмотра жители разных стран. В России первое место держит все еще «Ирония судьбы, или С лёгким паром!». Фильм, впервые показанный по телевидению в СССР 1 января 1975 года, рекомендуют сейчас к просмотру, например, также итальянцы. Видимо, Эльдар Рязанов не забыт на Апеннинском полуострове благодаря совместной работе со своими римскими коллегами в «Необычайных приключениях итальянцев в России».

В самой Италии самым популярным фильмом на рассматриваемую праздничную тему остается «Каникулы на Рождество» (1983). За 40 лет появилось несколько продолжений. Так, в фильме 2004 года сыграл и заокеанский актер с итальянскими корнями Дэнни Де Вито. Предновогодние киноэкраны Италии с конца 1990-х стабильно заполняют также комедии с участием троицы, которую на афишах обозначают только именами: «Альдо, Джованни, Джакомо». Комики, актеры и музыканты Альдо Бальо, Джованни Сторти и Джакомо Поретти – гайдаевские Трус, Балбес и Бывалый только по своим характерам. В разных фильмах троица итальянцев каждый раз заново сталкивается друг с другом в трагикомических ситуациях.

Удивили и французы своим фильмом – лидером на Рождество. На вершине киносписка предпочтений оказалась тоже давняя лента «Дед Мороз – отморозок» (1982) режиссера Жана-Мари Пуаре. Актер Кристиан Клавье больше известен нашему зрителю по своему персонажу из Средневековья в более поздней комедии того же режиссера «Пришельцы: коридоры времени». Еще в лицейские годы Клавье сплотил коллектив актеров «Великолепная команда». С ними не раз появлялся в комедиях Пуаре в разные годы, в том числе и в грустной истории о парижских соцработниках в 1982 году.

Серьезную тему фильма на Рождество выбирают также австрийцы. У них любимая кинокартина – это «Семья Трапп» (1956). Историю тех же братьев и сестер с их мачехой и отцом, бежавших из гитлеровского рейха, рассказали позднее в голливудском фильме «Звуки музыки» (1965).

Соседи австрийцев чехи предпочитают на Рождество свой собственный давний фильм «Три орешка для Золушки» (1973). Он, как и прежде, популярен также у словаков, швейцарцев, немцев и норвежцев.

Норвежцы создали в 2019 году комедийный сериал «Домой на Рождество». Этот их первый проект для платформы «Нетфликс» быстро завоевал популярность в Европе. В 2022 году итальянцы предложили зрителям свою версию истории по тому же сюжету, но с более откровенным названием – «Ненавижу Рождество!». Героиня, как и прежде, протестует против лицемерия и обмана в самый семейный праздник.

ПЛАТУНОВ Евгений Еще читают

Взято отсюда.

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