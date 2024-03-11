Какие хозяйства лидируют по надоям в Алтайском крае

В Минсельхозе Алтайского края назвали лидеров по продуктивности коров по итогам 2023 года.

Возглавила рейтинг агрофирма «Урожай» Зонального района, здесь от каждой коровы было получено по 11 676 кг молока.

Второе место заняло хозяйство «Золотая осень» Алейского района с показателем 10 787 кг. Третье у агрофирмы «Гудвилл» Советского района с надоями 10 181 кг на корову.

Также в топ-5 вошли сельхозпредприятие «Агро-Сибирь» Смоленского района ( 9980 кг), хозяйство «Октябрьское» Зонального района (9552 кг).

В десятке — учхоз «Пригородное» (Барнаул), агрофирма «Нива» Зонального района, «Алтай» Заринского района, АПК «Енисейское» Бийского района, «Правый берег» Заринского района.

Еще читают

Взято отсюда.

новости алтая и алтайская , новости алтая и алтайского края сегодня ,