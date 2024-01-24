Какие интересные спортивные мероприятия пройдут в Алтайском крае на этой неделе

25 января в Барнауле впервые пройдет Мультиспортивный фестиваль фиджитал, киберспорта среди студентов вузов и ссузов Алтайского края.

Открытие состоится в 11.00 в спорткомплексе «Победа», после чего стартуют состязания. В турнире по фиджитал-баскетболу примут участие восемь коллективов, среди них команда БК «Барнаул». Комментировать игры будет Алексей Зуев – чемпион России по интерактивному баскетболу, участник фиджитал-игр, судья международного мультиспортивного турнира «Игры Будущего». В соревнованиях по ритм-симулятору (JUST DANCE) за победу будут бороться 16 участников. ДК города Барнаула примет компьютерные состязания.

В январе 2023 года в России был официально признан новый вид спорта – фиджитал, который сочетает состязания в виртуальном пространстве (видеоигру) и классический спорт.

26–27 января пройдут традиционные Всероссийские соревнования по самбо памяти заслуженного тренера СССР, почетного гражданина Барнаула Валерия Андреевича Метелицы на призы Группы компаний ТАЛТЭК в спорткомплексе Алтайского училища олимпийского резерва. В них примут участие спортсмены 18 лет и старше. Будет разыграно восемь комплектов медалей у мужчин, два – у женщин, еще два – в боевом самбо. Начало соревнований с 10.00 (оба дня).

27–28 января волейболисты «Университета» в СК «Победа» проведут заключительные домашние матчи на предварительном этапе чемпионата. Соперником станет «Тюмень». Обе встречи начнутся в 17.00.

27–28 января в спортивном зале «Культурно-спортивного центра» в Бийске состоится третий межрегиональный турнир по каратэ WKF «Кубок Барса». Соревнования посвящены памяти тренера бийской спортшколы № 1 и руководителя спортивного клуба «Барс» Владимира Каташева, который трагически погиб в мае 2021 года в автомобильной аварии. Спортсмены Алтайского края и соседних регионов (возраст участников от 6 до 17 лет) приедут почтить память Владимира Михайловича.

Начало соревнований 27 января в 10.00. Торжественное открытие турнира также пройдет в субботу в 14.00.

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Взято отсюда.

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