17.10.2023

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Какие краснокнижные грибы нельзя собирать в Алтайском крае

редактор ГОРНЯК2201 минуты

С 12 октября в России начали штрафовать за сбор грибов, занесенных в Красную книгу. В Алтайском крае произрастает три краснокнижных вида.

Это трутовик лакированный, который известен как лекарственный гриб под названием линчжи или рейши. Он несъедобен, однако его используют в лекарственных целях, даже как противораковое.

Спарассис курчавый называют еще грибной капустой, он растет на корнях деревьев. Это съедобный гриб, хоть и обладает специфическим запахом и нетипичным ореховым вкусом.

Трутовик зонтичный — оригинальный кустистый гриб. На Алтае встречается крайне редко, растет обычно у оснований лиственных деревьев, предпочитает клен, липу, дубы. Также этому виду приписывают лечебные свойства.

В России начнут штрафовать за сбор грибов, занесенных в Красную книгу

горняк

Взято отсюда

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