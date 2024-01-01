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Какие мероприятия пройдут в ГМИЛИКа на новогодних каникулах

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Какие мероприятия пройдут в ГМИЛИКа на новогодних каникулах

В Государственном музее истории литературы, искусства и культуры Алтая (улица Льва Толстого, 2) подготовили особую программу.

Источник фото: ГМИЛИКа

3 января в 13 часов начнется просветительная интерактивная программа «Русское чудо – матрешка».

3 и 7 января в 15 часов, 4 и 7 января в 13 часов пройдет музейный праздник для детей и взрослых «Вертепный театр. История на все времена».

На 4 января запланирована интерактивная театрализованная программа «Незабудковая роспись. Гжель» из цикла «Истории Домовенка». Она начнется в 15 часов.

5 января в 15 часов состоится мастер-класс «Рождественский ангел» из цикла «Куклы из прабабушкиного сундука».

Также гостей ждут на музейный праздник для всей семьи «Рождество в музее». Он пройдет 5 января в 13 часов, 6 января в 15 часов.

6 января в 13 часов пройдет мастер-класс «Вифлеемская звезда» из цикла «Народное творчество».

Завершится серия музейных мероприятий 7 января концертной программой «Музыкальная метель» из цикла «Опера. Из музея — с любовью». На сцену выйдет ведущая солистка Алтайского государственного музыкального театра Юлия Башкатова (концертмейстер — Анна Лозина). Концерт начнется в 15 часов.

Взято отсюда.

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