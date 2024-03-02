Какие меры поддержки ждать алтайским аграриям в 2024 году

Министр сельского хозяйства края Сергей Межин подвел прошлогодние итоги работы отрасли и рассказал об особенностях господдержки в текущем году участникам аграрной конференции.

Итоги

В прошлом году из-за неблагоприятных погодных условий собрали меньший урожай, в результате производство сельскохозяйственной продукции сократилось примерно на 7%. При этом животноводство в организованном секторе (сельхозпредприятия, КФХ и ИП) показало рост. Так, производство мяса скота и птицы выросло на 12,4%, молока на 1,6%, яиц на 3%. И эту динамику в Минсельхозе объясняют успешным выполнением инвестиционных проектов по развитию молочного скотоводства. В настоящий день в аграрном секторе края идет 15 крупных строек на сумму около 35 млрд руб. Ожидается, что они будут способствовать дальнейшему росту производства молока.

– Бытует мнение, что в крае избыток молока. На самом деле, когда мы начинаем глубоко погружаться в эту историю, то видим, что половина перерабатывающих мощностей не загружена. А значит, в крае его недостаточно, – заметил министр.

На фоне неблагоприятной ценовой конъюнктуры, ухудшения качественных показателей растениеводческой продукции рентабельность сельхозорганизаций за прошлый год в среднем снизилась с 41,4% до 25,5%. И это с учетом господдержки. Причем маржинальность производства пшеницы сократилась больше, чем масличных культур. Некритичное снижение прибыльности отмечено и в животноводстве. Все это привело к уменьшению доли рентабельных предприятий с 88,9% до 85,8% и динамики инвестиций в основной капитал на 19%.

Сергей Межин напомнил, что в конце прошлого года Минсельхоз призывал приобретать технику, кредитуясь под 5% годовых, и многие пошли на это, зная о грядущем ухудшении условий заимствований. Заводы-изготовители также шли на снижение цен, действовала программа компенсации стоимости тракторов «Ростсельмаша» и «Петербургского тракторного завода» в размере 5%. И все же из-за ухудшения экономического положения крестьяне снизили закупки сельхозтехники с 34,5 до 31 млрд руб. Было куплено 523 трактора (647 – в 2022 году) и 315 зерноуборочных комбайнов (258 – в 2022 году).

При этом на 70% выросла в закупках доля АО «Росагролизинга». Министр призвал активнее использовать этот канал как более выгодный, нежели кредитование, так как по некоторым позициям у «Росагролизинга» есть соглашения с заводами-изготовителями о существенных скидках.

– Иногда через «Росагролизинг» бывает выгоднее купить, чем даже за собственные ресурсы, – отметил Сергей Межин.

Он пообещал проанализировать, как работает программа компенсации стоимости техники, и по результатам принять решение о ее продлении.

В прошлом году средняя зарплата в сельском хозяйстве края увеличилась с 34,5 тыс. до 36,8 тыс. рублей и составила 83% от средней по экономике.

Вырос экспорт сельхозпродукции в Китай. Если в 2022 году в Поднебесную вывезли около 500 тыс. тонн, то в прошлом порядка 1 млн тонн. Сюда входят все виды зерновых культур и растительное масло. Китайские партнеры требуют аккредитации полей, на которых выращивается продукция для них. Министр предупредил аграриев о том, что скоро и другие страны будут предъявлять такие же требования, поэтому нужно продолжать заниматься аккредитацией полей.

Кредитование

Сельхозпроизводители активно пользовались ссудами под 1–5%, и в прошлом году их объем составил около 60 млрд руб. Это позволило почти полностью закрыть потребности в льготном кредитовании. Минсельхозом РФ были лимитированы только обладатели больших земельных наделов.

В этом году условия ужесточаются. Минсельхоз утвердил долгосрочную формулу расчета стоимости льготных ссуд, включив в нее в качестве переменной ключевую ставку ЦБ. При сегодняшней ставке в 16% кредитование приоритетных направлений будет вестись под 6,8% годовых. Это касается малых форм хозяйствования с выручкой до 200 млн руб., приобретения кормов для молочного скотоводства, производства яиц, овощеводства в защищенном грунте, затрат на покупку зерна предприятиями мукомольного и хлебопекарного производства, на ведение селекционной деятельности, генетики, цифровизации и приобретение беспилотников. Прочие направления, например, проведение весенне-полевых работ, приобретение сельхозтехники, за исключением субъектов малых форм хозяйствования, получат кредиты – под 10%.

С 20 февраля Минсельхоз края начал прием документов на выделение льготных инвестиционных кредитов по всем направлениям, для малых форм хозяйствования – на пополнение оборотных средств. По хозяйствующим субъектам с годовой выручкой более 200 млн руб., включая переработчиков, решение будет принято в ближайшее время исходя из того, что кредитных ресурсов не хватает на полную потребность.

– Будем вырабатывать позицию, чтобы решить эту задачу, как мы делали в предыдущие годы, – уточнил Межин.

Если раньше было две субсидии – стимулирующая и компенсирующая, то в этом году произошло их объединение. И теперь единая поддержка будет предоставляться на тонну произведенной продукции, на поголовье или на гектар.

Всего на господдержку в этом году выделено 3107,4 млн руб., в том числе из федерального бюджета 1816,8 млн руб. Все прошлогодние направления субсидирования сохраняются с учетом новых условий по страхованию, о которых скажем ниже.

Как и в прошлом году, половину господдержки по отдельным направлениям аграриям необходимо получить до 1 апреля. Для этого уже сейчас претенденты должны готовить пакет документов.

В первую очередь Минсельхоз будет рассматривать поддержку племенного животноводства, мясного и молочного скотоводства, особенно по программе оздоровления от лейкоза. Половина затрат сельхозпроизводителей на обновление стада будет компенсироваться. Министр отметил, что за два последних года в хозяйства, ведущие борьбу с лейкозом, было продано 1800 племенных животных.

С этого года немного меняется поддержка молочного скотоводства в горных районах. Так, Алтайский, Краснощёковский, Солонешенский, Чарышский получат 40–60% понесенных затрат, прочие районы – 30–40%.

Компенсируется 40% затрат на приобретение доильных залов, доильных роботов и 30% другого молочного оборудования без ограничения суммы на один хозяйствующий субъект. Будет погашено 30% затрат приобретенной кормоприготовительной техники, но не более 5 млн на одно сельхозпредприятие.

Сбор документов на компенсации за IV квартал 2023 года и начало этого года уже начался.

В этом году выделяется отдельно поддержка хозяйств, занимающихся мясным скотоводством. Для них вдвое увеличивается сумма на приобретение племенных нетелей (до 75 тыс. на одну голову). Повышается ставка на содержание маточного поголовья для хозяйств, которые реализуют молодняк на специализированный откорм.

Министр отметил эффективность создания поливных участков для выращивания кормов. Они дают в 2,5 раза больше урожай, чем на богаре, поэтому решено компенсировать 70% затрат на создание орошаемых участков и 50% затрат на приобретение машин для полива.

Сергей Межин рассказал, что позиция Минсельхоза направлена на стимулирование страхования сельскохозяйственных посевов. В прошлом году порядка 400 хозяйств получали субсидию на приобретение элитных семян, в этом выразили желание 182 аграриев. Но нынче такая поддержка будет в случае, если сельхозпредприятие застраховало все посевы конкретной культуры. Министр порекомендовал сделать это хотя бы с максимальной франшизой.

Он напомнил о том, что соглашения на господдержку с сельхозпроизводителями в этом году заключаются в рамках системы «Электронный бюджет», начиная от подачи заявки в региональный Минсельхоз и заканчивая размещением итогов отбора и подписанием соглашения. Все файлы подтверждаются электронно-цифровой подписью. Это позволяет вести документооборот без выезда в краевой центр, а значит, аграрий будет экономить время для своей основной деятельности.

ШУМИЛОВ Евгений Еще читают

Взято отсюда.

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