Какие нововведения затронут в 2024 году пенсионеров и семьи с детьми

С 2024 года пенсионеров и семьи с детьми ждет немало новшеств. Об индексации страховых пенсий, автоматическом перерасчете детских пособий, проактивных услугах рассказала управляющая отделением Социального фонда России по Алтайскому краю Ольга Клиндухова.

Индексация страховых пенсий на 7,5%

– Краевой СФР беззаявительно пересчитал пенсии по старости с учетом индексации более чем для 620 тысяч получателей, чьи выплаты выросли примерно на 1400 рублей в месяц. В результате средний размер ежемесячных выплат неработающим пенсионерам превысил 20 тысяч рублей.

Повышение детских пособий

– Вырос прожиточный минимум, влияющий на размер, например, единого пособия, которое в регионе сейчас получают свыше 6 тысяч беременных женщин и родители более 200 тысяч детей. По действующим правилам, сумма пособия определяется исходя из прожиточного минимума, установленного в каждом регионе на ребенка или трудоспособного взрослого. Размер пособий также автоматически пересчитан.

сохранение пособия по уходу за ребёнком при выходе на работу

– С этого года за родителями остается право на пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет не только при выходе на работу в период отпуска на неполный рабочий день, работу на дому и на дистанционную работу, но и в случае досрочного выхода из отпуска. Новелла распространяется и на тех, кто в период декретного отпуска трудится у другого работодателя.

Помимо этого, вступил в силу закон, позволяющий сохранить ежемесячные выплаты по уходу за ребенком-инвалидом родителям и опекунам, вышедшим на работу на условиях неполного рабочего времени, в т.ч. дистанционно или на дому. Это касается получателей ежемесячных выплат в размере 10 тысяч рублей по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы.

Больничные и декретные выплаты

– Декретные пособия и выплаты по больничному в 2024 году вырастут почти в 1,5 раза, в т.ч. максимальные размеры пособий: по временной нетрудоспособности – с 83 тысяч до 122 тысяч рублей в месяц; по беременности и родам – с 383 тысяч до 565 тысяч рублей. Предельный размер по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих родителей составит 49 тысяч рублей (прежде – 33,2 тысячи рублей в месяц).

Материнский капитал

– С 1 января 2024 года право на МК возникает только у родителей, имеющих российское гражданство на момент появления на свет ребенка, который является гражданином Российской Федерации по рождению.

– С 1 февраля Социальный фонд проиндексирует МК на 7,5%. Его размер на первого ребенка составит 630 967,72 рубля (+44 тыс.руб.), на второго – 833 800,37 рубля (+58 тыс.руб.). Для семьи, уже потратившей часть средств МК, проиндексируется его остаток. Проверить суммы можно на портале госуслуг.

– Увеличен период обращения за выплатой маткапитала (деньги начисляются за все время с момента рождения ребенка), до полугода с рождения малыша.

– Средства МК теперь можно использовать, в т.ч. на реконструкцию дома блокированной застройки и увеличение его площади.

– Отцы-одиночки, воспитывающие детей без мам, могут получать МК и направлять его на формирование накопительной пенсии.

Выход на пенсию по старости

– В 2024 году для женщин – 58 лет, для мужчин – 63 года. Для получения страховой пенсии необходимо не менее 15 лет стажа и 28,2 пенсионного коэффициента. Таковы минимальные требования для назначения выплаты.

Расширение спектра проактивных услуг

– В беззаявительном порядке оформляются социальные и страховые пенсии по случаю потери кормильца (выплаты назначаются в течение 5 рабочих дней с момента получения сведений о потере кормильца, данных из ЗАГСа), надбавки к страховой пенсии за стаж работы в районах Крайнего Севера (сообщение о перерасчете граждане получают на портале госуслуг или по почте в течение трех рабочих дней).

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Взято отсюда.

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