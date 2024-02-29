Какие новые нацпроекты предложил Путин и когда они заработают?

Президент объявил о запуске пяти новых национальных проектов

Послание Федеральному собранию / Фото: ТАСС

В ходе послания Федеральному собранию 29 февраля Владимир Путин объявил о запуске в России пяти новых национальных проектов. Рассказываем, в чем их суть и когда они заработают.

“Семья”

Новый нацпроект будет направлен на поддержку семей и повышение рождаемости. По словам президента, в последнее время “Россия сталкивается с падением рождаемости из-за того, что люди откладывают рождение детей на потом”.

“Большая многодетная семья должна стать ориентиром жизни общества, ориентиром всей государственной стратегии. В горизонте ближайших шести лет мы должны добиться устойчивого роста рождаемости”, – сообщил президент.

Он также акцентировал внимание на снижении уровня бедности: к 2030 году он не должен превышать 7%, заявил путин. Для этого власти до 2030 года выделят регионам, где коэффициент рождаемости был ниже среднероссийского в последние годы, не менее 75 млрд рублей. Средства начнут поступать с 2025 года.

Также Путин предложил продлить программу материнского капитала как минимум до 2030 года. Он напомнил, что сейчас при рождении первенца государство предоставляет 630 тысяч рублей, второго ребенка – еще 202 тысячи рублей.

Кроме того, глава государства призвал увеличить до 2,8 тысячи рублей в месяц налоговый вычет на второго ребенка и до шести тысяч – на третьего и каждого последующего. Размер годового дохода, на который распространяется вычет, будет повышен с 350 до 450 тысяч рублей.

“Продолжительная и активная жизнь”

По новому проекту “Продолжительная и активная жизнь” до 2030 года на строительство, ремонт и оснащение объектов здравоохранения дополнительно направят более триллиона рублей.

Ежегодно планируется строить по 350 спорткомплексов, на эти цели в ближайшие шесть лет уйдет 65 млрд рублей, отметил глава государства. Кроме того, с 2025 года стартует программа капремонта детских садов.

По словам Путина, к 2030 году ожидаемая продолжительность жизни в России должна составить не менее 78 лет.

“В дальнейшем, как мы и планировали, предстоит выйти на уровень 80+. Особое внимание нужно уделить регионам, где продолжительность жизни ниже, чем в среднем по стране”, – отметил он.

Кроме того, со следующего года вводятся налоговые вычеты для тех, кто регулярно проходит диспансеризацию и сдает нормы ГТО. Также президент предложил разработать новую программу по охране материнства, сбережению здоровья детей и подростков, репродуктивного здоровья. Она предусматривает расширение сети женских консультаций, обновление перинатальных центров и детских поликлиник.

“Молодежь России”

Главной целью нового нацпроекта “Молодежь России” станет оказание поддержки подрастающему и молодому поколению. По словам президента, “это будет проект о будущем, для будущего нашей страны”.

Глава государства предложил с 1 сентября 2024 года ежемесячно выплачивать пять тысяч рублей советникам, директорам по воспитанию в школах и колледжах.

Кроме того, разрабатываются меры поддержки для школьных классных руководителей и кураторов групп в колледжах и техникумах, которые трудятся в населенных пунктах, где проживают менее 100 тыс. человек.

С 1 марта 2024 года таким специалистам вдвое – до 10 тысяч рублей – увеличат федеральные выплаты за классное руководство и кураторство в колледжах и техникумах.

“Кадры”

В своем выступлении президент сообщил, что нехватка кадров является одним из рисков для российской экономики. Потому должна быть проведена работа, направленная на то, чтобы подростки стали профессионалами своего дела, готовыми трудиться в экономике текущего века. На это и будет направлен новый нацпроект “Кадры”.

“Нужно укрепить связку всех уровней образования от школы до вуза, они должны работать в единой логике на общий результат”, – сообщил Путин.

По словам главы государства, дефицит квалифицированных кадров и отсутствие собственных передовых технологий могут привести к замедлению экономического роста и развития страны. Он отметил, что власти понимают это, “и здесь нужно работать на опережение”.

До 2028 года необходимо подготовить порядка 1 млн специалистов рабочих профессий для высокотехнологичных отраслей, сообщил президент.

Глава государства поручил правительству реализовать программу ремонта и оснащения учреждений СПО. В порядок предстоит привести учебные здания, спортобъекты, общежития техникумов и колледжей. За шесть лет на эти цели выделят 120 млрд рублей из федерального бюджета. Кроме того, будет дополнительно выделено 124 млрд рублей на капитальный ремонт около 800 общежитий вузов и университетов.

“Экономика данных”

Нацпроект “Экономика данных” будет направлен на комплексное решение проблем, возникающих при развитии цифровых технологий.

В рамках проекта глава государства потребовал к 2030 году создать цифровые платформы во всех ключевых отраслях экономики и социальной сферы.

За шесть лет на нацпроект планируется направить 700 млрд рублей.

Когда запустят новые нацпроекты?

Точная дата запуска новых нацпроектов неизвестна. Однако, как сообщил президент, они должны быть “утверждены и скоординированы между собой” до конца 2024 года.

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