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Какие новые рекомендации по лечению коронавируса выдал Минздрав

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Вакцинация Фото: pixabay.com

Минздрав считает, что коронавирус постепенно становится сезонной инфекцией. Симптомы заболевания стали еще больше похожи на ОРВИ

Минздрав России выпустил новую методичку для врачей по профилактике, диагностике и лечению коронавируса, пишет ТАСС.

Новые симптомы коронавируса

Ведомство считает, что COVID-19 сейчас “приобретает черты сезонной инфекции”. Инкубационный период коронавируса в среднем составляет от трех до четырех дней, однако может достигать и семи, пишет РИА “Новости”.

Симптомы заболевания стали еще больше похожи на ОРВИ – это температура, кашель сухой или с небольшой долей мокроты, утомляемость, ощущение заложенности в грудной клетке, боль в горле, ухудшение обоняния и вкуса, а также признаки конъюнктивита.

Новые рекомендации по вакцинации от ковида

В новые рекомендации по вакцинации включили вакцину “Гам-КОВИД-Вак-Д” для детей от шести до одиннадцати лет.

Источник

город горняк
горняк локтевский

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