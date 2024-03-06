Предварительные рендеры будущего парка "300-летия Барнаула" Фото: Фото предоставлены Андреем Атаджановым

Более 30 общественных пространств примут участие в онлайн-голосовании по выбору объектов для благоустройства в 2025 году. “Толк” выяснил, какие именно зеленые зоны вошли в список счастливчиков

Совсем скоро стартует всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства. Барнаульцам предстоит выбрать из 37 зеленых претендентов. Их список утвердили на заседании комиссии по реализации программы “Формирование комфортной городской среды (ФКГС)” в рамках нацпроекта “Жилье и городская среда”. Их полный перечень накануне появился на сайте горадминистрации.

Первый по числу претендентов

Зеленые зоны распределены по районам города. Лидером по числу общественных территорий, подлежащих, по мнению барнаульцев, благоустройству, стал Индустриальный район.

От него на голосование вынесли 15 объектов:

территория с оврагом за ТРЦ “Европа” на улице Шумакова, 9;

площадь имени Георгия Жукова;

аллея “Малахитовая”, расположенная на улице 50 лет СССР, 27а;

аллея на улице Георгиева (от Павловского тракта до улицы Энтузиастов);

аллея “Радужная”, расположенная на Малом Павловском тракте (от улицы Шумакова до Панфиловцев);

Сиреневый бульвар, расположенный на улице Сиреневая, 7;

Сквер на улице 50 лет СССР, 29;

сквер 40-летия Победы на улице Георгиева, 32;

сквер “Кристалл” на улице Малахова, 177е;

сквер Победы на улице Новосибирской, 16в;

сквер с самолетом на улице Шумакова, 17а;

зеленая зона, расположенная на улице Попова (напротив дома на улице Антона Петрова, 98);

зеленая зона на улице Малахова, 113;

зеленая зона на улице Малахова, 116;

зеленая зона, расположенная на улице Лазурной, 4.

Демидовская площадь, Обской бульвар и многое другое

Второе место по количеству общественных пространств для благоустройства в 2025 году разделили Ленинский и Октябрьский районы. На территории каждого из них горожане хотят реконструировать по 7 зеленых объектов.

В Ленинском районе на благоустройство будут претендовать:

площадь Народная (улица Попова, 88а);

аллея на улице Малахова (от улицы Юрина до Антона Петрова);

бульвар Медиков (улица Юрина, 166а);

общественная территория на проспекте Космонавтов (от проспекта Ленина до улицы Попова);

общественная территория на улице Антона Петрова (между домами № 190, 194, 200);

зеленая зона на улице Юрина – от улицы Попова до Солнечной Поляны;

зеленая зона от дома на улице Островского, 48 до здания на Юрина, 291.

Октябрьский район:

зеленый сквер на площади Октября (территория, расположенная за Государственным художественным музеем);

Обской бульвар;

сквер “Ротонда” (проспект Комсомольский, 73);

сквер в границах улиц Германа Титова, Эмилии Алексеевой, 80-й Гвардейской Дивизии, 5-й Западной;

зеленая зона, расположенная на улице Смирнова (от улицы Северо-Западной до Петра Сухова);

зеленая зона, расположенная между домами 17 и 19 на улице Германа Титова;

зеленая зона на улице Молодежной, 5.

В Центральном районе в числе претендентов на реконструкцию всего четыре общественных пространства.

Среди них:

Демидовская площадь;

сквер Пушкина;

сквер на улице Аванесова (от переулка Пожарного до переулка Присягина);

зеленая зона между домами 55а и 67 на проспекте Красноармейском.

Такое же количество претендентов на благоустройство и в Железнодорожном районе:

зеленая зона от дома №33 на проспекте Строителей до переулка Ядринцева;

зеленая зона между домами №21 и 25 на проспекте Строителей;

зеленая зона на улице Молодежной, 15 (территория рядом с Краевым театром драмы имени В.М. Шукшина);

Проезд Полюсный, от переулка Ядринцева до жилого дома №93 по проезду Полюсному.

Онлайн-голосование

Отметим, что список вошел в пакет документов для внесения изменений в постановление администрации Барнаула от 1 января 2018 года об утверждении муниципальной программы “ФКГС”. Это стандартная бюрократическая процедура по актуализации нормативного акта.

Взято отсюда