Какие планы на 2024 год строят сибиряки?

Расскажем о планах на будущее жителей Алтайского края, Республики Хакасия и Томской области. 00:00

Открываем программу сюжетом из Алтайского края. О планах на год говорим с председателем АКЗС Александром Романенко, директором лицея №8 города Новоалтайска Натальей Ерохиной, руководителем музея Аграрного университета Максимом Колокольцевым и с мастером из Тогульского района, членом Всероссийской гильдии ткачей Олесей Фокиной. Что построить, куда поехать и чего в итоге добиться? Продолжаем беседу материалом Елены Юрьевой – журналиста из Абакана. Успешная сессия и хорошая работа, добрые дела и активное долголетие – о чём мечтают томичи, расскажет Алина Сивенкова. Слушайте запись программы. Автор фото: Олеся Фокина.

Мария Рудакова

Взято отсюда.

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