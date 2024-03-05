В преддверии 8 Марта стоит быть особенно осторожным с выбором подарка. На чем останавливают свой выбор барнаульцы и чего они ждут в этот день, выяснял корреспондент телеканала “Толк”

На этой неделе в России отмечают Международный женский день, поэтому самое время задуматься о подарке. Классическим презентом на 8 Марта считаются цветы. Последуют ли барнаульцы этой традиции или подготовят что-то новое узнавал “Толк”.

“Цветы подарю девушке. Тюльпаны любит; “Надо сперва проникнуться, узнать их желания, что они хотят. А потом уже подстраиваться под них. Дарить буду подарки всем своим женщинам. И цветы буду дарить. Классика. Тюльпаны. Это символ весны”; “Я люблю белые розы. Я сама хочу подарить цветы, сказать добрые слова. Которые, может быть, удерживала в течение года, а их надо говорить”; “Подарки любые приму с удовольствием. Главное, чтобы все близкие здоровые были”; “На 8 Марта хотела бы, чтобы дети мои пришли ко мне, а также внуки и правнуки”.

Взято отсюда