В преддверии 8 Марта стоит быть особенно осторожным с выбором подарка. На чем останавливают свой выбор барнаульцы и чего они ждут в этот день, выяснял корреспондент телеканала “Толк”
На этой неделе в России отмечают Международный женский день, поэтому самое время задуматься о подарке. Классическим презентом на 8 Марта считаются цветы. Последуют ли барнаульцы этой традиции или подготовят что-то новое узнавал “Толк”.
“Цветы подарю девушке. Тюльпаны любит;
“Надо сперва проникнуться, узнать их желания, что они хотят. А потом уже подстраиваться под них. Дарить буду подарки всем своим женщинам. И цветы буду дарить. Классика. Тюльпаны. Это символ весны”;
“Я люблю белые розы. Я сама хочу подарить цветы, сказать добрые слова. Которые, может быть, удерживала в течение года, а их надо говорить”;
“Подарки любые приму с удовольствием. Главное, чтобы все близкие здоровые были”;
“На 8 Марта хотела бы, чтобы дети мои пришли ко мне, а также внуки и правнуки”.
Взято отсюда