Разрываются контракты, отменяются концерты, вырезаются из эфиров

Фото: Telegram-канал Baza

Гости “почти голой” вечеринки, которую устроила Анастасия Ивлеева, извиняются за свое участие в мероприятии, но, несмотря на это, для некоторых последствия уже наступили, рассказала СММ-редакция amic.ru в нашем Telegram-канале.

Последствия для Ивлеевой

МТС исключил Ивлееву из амбассадоров своей юбилейной акции, пишет РБК.

Baza утверждает, что сотрудничество с Ивлеевой прекратил банк “Тинькофф”. Представитель компании в разговоре с РБК назвал это “спекуляцией” и добавил, что Ивлеева никогда не была амбассадором “Тинькофф”.

Помимо этого, суд в Москве зарегистрировал коллективный иск к Ивлеевой на 1 млрд рублей. Его инициатором выступил актер и продюсер сериала “Бригада” Александр Иншаков. Он вместе с другими истцами требует, чтобы Ивлеева перечислила указанную сумму в госфонд “Защитники Отечества”. Как пишет РИА Новости, истцы считают, что вечеринка Ивлеевой нанесла им моральный вред.

Последствия для Лолиты

Лолита Милявская рассказала РБК, что после участия в “почти голой” вечеринке Насти Ивлеевой ее концерты начали отменять. Кроме того, по словам певицы, ее “вырезают из эфиров”.

Выступление Лолиты также отменили и в Барнауле. Ее концерт должен был состояться 29 марта в ДК Моторостроителей. Информация об этом появилась на сайте kassy.ru.

Последствия для Киркорова

Baza утверждает, что Киркорова начали вырезать из новогодних программ: так, например, руководство НТВ якобы попросило сделать альтернативную версию шоу “Маска” без артиста.

Впрочем, это требование было сделано до извинений Киркорова, поэтому все еще есть вероятность, что певец в новогоднем эфире появится.

Последствия для Билана

Концерты Димы Билана пока отменять не планируют, рассказал RTVI администратор площадки в “Крокус Сити Холле”, где артист должен выступать в феврале.

Ксения Собчак в своем телеграм-канале “Кровавая барыня” пишет, что Дима Билан – “единственный, кого удалось отвоевать”.

“Новый день – новые кары для гостей нэйкид вечеринки. Первый канал и ВГТРК вырезают из “Голубых огоньков” и всех новогодних программ тех, кто был замечен в тот вечер в “Мутаборе”. Указание дал как Эрнст, так и Добродеев. Единственный, кого ему удалось отвоевать, – Дима Билан, который спел на вручении премии за достижения в технологиях будущего “Вызов”. Но там и сама премия прошла до вечеринки, и в эфир ее выпустили за неделю до Нового года – 24 декабря”, – сказано в посте “Кровавой барыни”.

Последствия для Vacío

Рэпер Vacío, прославившийся своим “костюмом в одном носке”, получил 15 суток административного ареста по статье о мелком хулиганстве и штраф в размере 200 тысяч рублей по статье о “пропаганде ЛГБТ*” (признано в России экстремистским и запрещено).

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