Мясо. Еда Фото: unsplash.com
В Рождественский мясоед (или Домочадцев день) после поста на крестьянском столе обязательно появлялось мясо, в первую очередь – свинина
10 января на Руси называли Домочадцев день, или Рождественский мясоед. В разгаре были Святки, люди собирались всей семьей за накрытым столом и праздновали Рождество.
Рождественский мясоед
В праздник Рождества Христова завершался длительный пост, когда верующие ограничивали себя в еде, в частности, не ели мясо. В начале января крестьяне забивали скотину. Крестьяне говорили:
“Мясное – в мясоед, но постному – свой черед”.
А еще в Рождественский мясоед начиналась свадебная пора.
“Когда в семье лад, то и дело спорится, и достаток родится” – в святочные гулянья в домах собирались гости и играли в разные игры.
Главные поверья Рождественского мясоеда
- Заключенный в этот день брак будет благополучным и крепким.
- Если в дом пришли колядовщики, их нужно впустить и угостить. Это принесет счастье и защиту от сглаза.
- Если 10 января завершить какое-то дело всей семьей, то оно принесет хорошие плоды в будущем и сделает всех счастливыми.
Что можно и нельзя делать 10 января
Народные поверья запрещают в Домочадцев день оставаться в одиночестве, занимать деньги и открывать окна. Женщинам нельзя работать с тестом, готовить выпечку.
Считалось правильным чествовать пожилых родственников и угощать гостей мясными блюдами. Целыми семьями загадывали желание: считалось, что если сделать это всем вместе, то оно обязательно сбудется.
Народные приметы на 10 января
- Безветренный день и деревья в инее – примета удачного года.
- Крупные, пушистые хлопья-снежинки – к потеплению.
- Веселое чирикание воробьев под крышей тоже предвещает улучшение погоды.
Взято отсюда