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Какие правила нужно соблюсти на Рождественского мясоеда. Приметы 10 января

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Какие правила нужно соблюсти на Рождественского мясоеда. Приметы 10 января

Фото: unsplash.com

В Рождественский мясоед (или Домочадцев день) после поста на крестьянском столе обязательно появлялось мясо, в первую очередь – свинина

10 января на Руси называли Домочадцев день, или Рождественский мясоед. В разгаре были Святки, люди собирались всей семьей за накрытым столом и праздновали Рождество.

Рождественский мясоед

В праздник Рождества Христова завершался длительный пост, когда верующие ограничивали себя в еде, в частности, не ели мясо. В начале января крестьяне забивали скотину. Крестьяне говорили:

“Мясное – в мясоед, но постному – свой черед”.

А еще в Рождественский мясоед начиналась свадебная пора.

Когда в семье лад, то и дело спорится, и достаток родится” – в святочные гулянья в домах собирались гости и играли в разные игры.

Главные поверья Рождественского мясоеда

  1. Заключенный в этот день брак будет благополучным и крепким.
  2. Если в дом пришли колядовщики, их нужно впустить и угостить. Это принесет счастье и защиту от сглаза.
  3. Если 10 января завершить какое-то дело всей семьей, то оно принесет хорошие плоды в будущем и сделает всех счастливыми.

Что можно и нельзя делать 10 января

Народные поверья запрещают в Домочадцев день оставаться в одиночестве, занимать деньги и открывать окна. Женщинам нельзя работать с тестом, готовить выпечку.

Считалось правильным чествовать пожилых родственников и угощать гостей мясными блюдами. Целыми семьями загадывали желание: считалось, что если сделать это всем вместе, то оно обязательно сбудется.

Народные приметы на 10 января

  • Безветренный день и деревья в инее – примета удачного года.
  • Крупные, пушистые хлопья-снежинки – к потеплению.
  • Веселое чирикание воробьев под крышей тоже предвещает улучшение погоды.

    • Взято отсюда.

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